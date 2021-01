Governo, telefonata Conte-Renzi: M5S e centrodestra oggi da Mattarella

Roma – Il Pd ribadisce il suo sostegno a Conte, Renzi – chiamato dal premier visto il naufragio all’orizzonte della missione “responsabili” – no. Continua a soffiare sulla crisi, aprendo a un non meglio precisato governo politico o istituzionale. Niente di nuovo sotto il sole ieri, dopo la seconda giornata di consultazioni al Colle. La vera novità è stato il dietrofront di Luigi Vitali: il senatore ballerino, "prestato" da Berlusconi, è rientrato nei ranghi sostenendo che "non c'è il rischio di elezioni anticipate". Prospettiva che non piace troppo al Cavaliere e invocata invece dai suoi alleati, Salvini e Meloni.

Ricco il carnet di incontri odierni al Quirinale con le delegazioni di 5 Stelle, Lega, Forza Italia e FdI alla corte di Sergio Mattarella: i primi per appoggiare Conte, gli altri per tornare alle urne. Pur con qualche distinguo, come riconosce Giorgia Meloni: “Sul voto ci sono sicuramente sfumature diverse e ipotesi di piani B che altri hanno” dice riferendosi velatamente ai forzisti, restando tuttavia certa che l’opposizione si presenterà compatta davanti al capo dello Stato. Alla fine la differenza la faranno i “piccoli”: Autonomie, Gruppo Misto e il neo formato Maie-Europeisti, convinti di poter allargare la loro attuale compagine di 10 parlamentari. Sempre che la legislatura vada avanti.