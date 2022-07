Governo: Toti, atto indirizzo Quirinale praticamente c'è già

GENOVA, 18 LUG "Mi pare che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella respingendo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi abbia già dato un atto di indirizzo, ovvero fare tutto il possibile per evitare che il Paese viva un momento di instabilità in una situazione delicata". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti a margine di una conferenza stampa. "Guerra, crisi energetica, crisi delle materie prime, inflazione, covid ricorda Toti sono già argomenti sufficienti a dire che tutte le persone responsabili dovrebbero propendere per la continuità del Governo. Dopodiché se i grillini usciranno dalla maggioranza francamente non sarò io a piangere". (ANSA).