Governo:Renzi,basta chiacchiere, usiamo soldi Mes

ROMA, 04 GEN "Questo è il momento per dare risposte concrete ai cittadini su vaccini, economia e scuola".Lo ha detto Matteo Renzi intervistato dal Tg5 alla domanda se questo è il momento giusto per aprire una crisi.

"Nei palazzi romani afferma Renzi si smetta di chiacchierare e si diano più soldi per la sanità con il Mes. L'Europa ci da un sacco di soldi, li vogliamo spendere bene?". (ANSA).