Gramellini dedica l'editoriale a Bruno da Scicli che ha salvato una donna

Scicli - Massimo Gramellini ha dedicato ieri sera l'editoriale di fine puntata de Le Parole, in onda su Rai Tre, a Bruno, il 94enne di Scicli che con la sua scacciacani ha salvato una donna dallo stupro nel condominio in cui vive a Milano.

"L'aggressore ha 29 anni contro i 94 di Bruno -racconta Gramellini-. Ma Bruno non si scompone. Gli punta contro la scacciacani e con tutta la fermezza di cui è capace gli dice: "Ma come le è venuto in mente di entrare in casa della signora? Guai a lei se si muove".

Ecco, Bruno gli dà del lei, io lo trovo meraviglioso. Sarà per il Lei, sarà per la pistola col tappino rosso, l'aggressore resta immobile fino all'arrivo della Polizia".