Grande Fratello VIP: le rivelazioni della Gregoraci su Briatore

Ecco cosa è successo nel corso della puntata del reality di Canale 5 andata in scena lunedì, tra le rivelazioni involontarie della showgirl e l’eliminazione di Massimiliano Morra.

Un'altra puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini è andata in onda ieri sera lunedì 16 novembre 2020 come sempre su canale 5 a partire dalle 21 e 45. Alfonso Signorini insieme a Antonella Elia e Pupo, ci ha accompagnato in un'altra grandissima serata. Anche in questa puntata non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. Vediamo chi è stato eliminato, le rivelazioni della serata della Gregoraci e chi è finito al televoto. Ecco cosa è successo nel corso della puntata.

Dayane Mello contro tutti

La puntata si apre con Dayane Mello che viene messa a confronto con gli altri concorrenti della casa per quello che è successo nel corso della festa di sabato dopo la discussione con Tommaso Zorzi. I concorrenti della casa sembrano avere un’antipatia nei suoi confronti, prima su tutti Elisabetta Gregoraci alla quale Alfonso Signorini mostra un video in cui la modella brasiliana fa delle forti dichiarazioni della showgirl. Il tutto si conclude con una fortissima lite interrotta dal conduttore.

Il presunto bacio di EnocK a Selvaggia Roma

Alfonso Signorini interroga il giovane Enock sul presunto bacio con Selvaggia Roma nel corso dell'estate. Il fratello di Mario Balotelli si difende dicendo che tutto quello che ha detto la giovane non è assolutamente vero e i messaggi sul suo cellulare li ha mandati un'altra persona ma che non vuole mettere in mezzo per cui ha evitato di fare nomi. Nessuno ovviamente ha creduto alla versione di Enock nemmeno il conduttore Alfonso Signorini che rimane con molti dubbi.

Elisabetta gelosa di Selvaggia Roma?

Alfonso Signorini, il conduttore del reality è tornato parlare del speciale rapporto esistente tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. La loro intesa è stata messa a dura prova dalla giovane neo concorrente Selvaggia Roma. La nuova entrata sembra essersi molto avvicinata al suo amico e questo, anche se non lo dimostra a parole, non va giù alla bella showgirl Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la verità sulla proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip

Ma durante la settimana la Gregoraci si è lasciata sfuggire che dopo l'ultima convivenza dipesa dal lockdown, Briatore le avrebbe chiesto di sposarlo. Tornare insieme a Flavio Briatore? Dopo aver rivelato nella casa del Grande Fratello Vip che il manager qualche mese fa le ha proposto di risposarsi, Elisabetta Gregoraci frena sull'ipotesi del bis: "Penso di no perché non siamo riusciti a risolvere delle cose", spiega la showgirl calabrese incalzata da Alfonso Signorini. "Se vedo un futuro di nuovo insieme a lui? Penso di no, non lo so, perché non siamo riusciti a risolvere alcune cose", ha proseguito la Gregoraci, emozionata e un po' in difficoltà. "Ho paura di far peggio - ha riconosciuto, salomonicamente -. Entrambi abbiamo delle colpe. Non ce le ha mai una persona sola".

Al televoto eliminato Massimiliano Morra

Alfonso Signorini ha letto il verdetto del televoto e ad abbandonare la casa del Grande Fratello VIP è stato l'attore Massimiliano Morra. Sembra un caso che proprio il padre abbia fatto l'ingresso nella casa per difenderlo da un attacco subito , come sostiene il padre da tutti gli abitanti della casa che lo avrebbero deriso. Visibilmente dispiaciute per il verdetto, sono le due più care amiche di Massimiliano ovvero Dayane Mello e la “ritrovata” Rosalinda alias Adua Del Vesco. Massimiliano Morra è stato eliminato dalla nomination del GF Vip 2020 del 16 novembre. Le percentuali di voto sono: Dayane 37%, Andrea 34% e Massimiliano 24%.

L'ingresso di Giacomo Urtis e le nomination

Il chirurgo delle VIP, Giacomo Urtis entra finalmente nella casa del Grande Fratello VIP. Al momento, non si sà ancora quanto rimarrà nella casa di Cinecittà per cui non viene considerato concorrente ma viene trattato come una Guest Star. Secondo indiscrezioni il giovane al momento rimarrà una settimana e poi sarà la redazione a scegliere se farlo rimanere o eliminarlo dal reality. Il famosissimo chirurgo plastico dei vip, “rifattosi” anche lui più volte è apparso ringiovanito ai suoi numerosi amici vip presenti all'interno della casa. Urtis ha già dichiarato di avere moltissimi gossip nel suo cellulare.

Si passa alle nomination che questa settimana non prevedono alcuna eliminazione ma il meno votato andrà al televoto direttamente nella serata di lunedì. Finiscono al televoto Francesco Oppini e per la prima volta anche la contessa Patrizia De Blanck, sarà perché il suo linguaggio scurrile ci ha stancato?