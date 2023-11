Grandi novità Shalari: nuovi orari e Happy Slices!

Scicli - Shalari, il rinomato locale di street food nel cuore di Scicli, è entusiasta di annunciare una serie di novità pensate per deliziare i suoi clienti.

Nuovi Orari. A partire dalla prossima settimana, Shalari sarà aperto 7 giorni su 7, a orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 20, il sabato fino a mezzanotte e la domenica fino alle 22. In qualsiasi momento della giornata potrete soddisfare i vostri desideri street food.

Happy Slices - Gusto e Risparmio in un Solo Morso

Per lottare contro gli sprechi e rendere le vostre serate ancora più piacevoli, Shalari introduce l'Happy Slices! Dal lunedì al venerdì, dalle 19 in poi, tutti i tranci di pizza saranno disponibili a soli 1,50 euro. Un'opportunità unica per assaporare la nostra autentica pizza a un prezzo speciale.

Shalari, da sempre impegnato a offrire prodotti freschi e di alta qualità, preparati al momento con ingredienti selezionati e locali, continua a stupire i suoi clienti con pizze al taglio dal sapore inconfondibile. Tra le varianti più richieste, vi invitiamo a provare la pizza con carne di cavallo, la mortadella e pistacchi, e le deliziose versioni vegetariane con mozzarella di bufala ragusana.

Gli arancini, con il loro guscio croccante e il ripieno succulento di ragù, piselli, uova a pezzi e ragusano, sono una vera festa per il palato. Le tipiche scacce, farcite con pomodoro, formaggio, cipolla, melanzane, ricotta e fave verdi, prezzemolo, sono il compagno ideale per una pausa pranzo veloce o una cena informale con gli amici.

Shalari vi aspetta, in Via Mormina Penna, 27 con la stessa passione per la tradizione e la qualità che li ha resi un punto di riferimento nella scena street food di Scicli.