Grave il vescovo emerito di Noto monsignor Malandrino

Noto - In gravi condizioni il vescovo emerito della Diocesi di Noto, mons. Giuseppe Malandrino, ricoverato in ospedale per un’ischemia cerebrale. L’annuncio è stato dato dalla stessa Diocesi che invita alla preghiera: "La comunità diocesana innalza preghiere al Signore per il vescovo emerito, mons. Giuseppe Malandrino, ricoverato in ospedale per un'ischemia cerebrale.

La Vergine Maria, Scala del Paradiso e Salute degli infermi, interceda per la sua guarigione e lo assista in questo momento di prova".