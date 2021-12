Green pass, 3000 multe in Italia. Musumeci: «Più polizia o più restrizioni»

Palermo - "Se non ci sono controlli serrati in questo periodo natalizio si corre il rischio di dovere adottare provvedimenti restrittivi. E questo non ce lo possiamo e non ce lo dobbiamo permettere. Quindi rinnoviamo l'appello alla responsabilità di ogni cittadino per non compromettere “il lavoro degli operatori economici”. Il governatore Nello Musumeci guarda con ansia i bollettini dei contagi sull’Isola e ai numeri delle forze dell’ordine

Non bastano i 15mila agenti già schierati in strade, piazze, scali e stazioni, “per far fronte a tutte le esigenze del territorio: questo è un grossissimo guaio, l’ho detto al ministro Lamorgese e l’ho ripetuto al capo della polizia". Ieri nel primo giorno di entrata in vigore del super green pass, sono state circa 3mila le sanzioni elevate in tutta Italia nel corso di quasi 1.200 controlli a campione. Ricordiamo a questo link, le nuove regole sul funzionamento del certificato verde vaccinale.