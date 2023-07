Gruppo LUBE inaugura a Ragusa un nuovo Store Creo Kitchens

Ragusa - Ragusa, luglio 2023. A Ragusa, in SICILIA, il Gruppo Lube inaugura un nuovo STORE CREO KITCHENS. Il taglio del nastro è stato domenica 2 luglio e per tutta la settimana sono in programma eventi e promozioni uniche riservate a tutta la clientela.

Lo spazio espositivo si sviluppa su una superficie di 180 mq, un layout moderno e dinamico, dove sono esposte tutte le novità del brand CREO.

Tra i diversi modelli in esposizione la Tablet, la cucina giovane, essenziale, funzionale, bella per stile e qualità. Design 100% Made in Italy per un modello che delinea il suo carattere e che si esprime nelle superfici lisce e levigate. Colori assolutamente di tendenza. Presente anche nella versione Wood dove il calore dell’impiallacciato “ad eccimeri” si abbina alla freschezza delle ante laccate UV lucide.

Altra novità esposta il modello Smart, una cucina che va altre il concetto di “modello”, personalizzabile secondo il proprio stile e le proprie esigenze, con ante a telaio dello stesso spessore delle ante lisce di Tablet, per avere due modelli completamente trasversali ed abbinabili tra loro. Spazio anche a Jey Feel per gli amanti di un design moderno e pulito.

Per gli amanti di un genere più classico ma sempre dinamico e giovane in esposizione i modelli Contempo e Oprah.

Una squadra composta da 2 addetti qualificati offrirà alla clientela tutto il supporto per ogni esigenza, ovvero consulenza tecnica, rilievo e misure, progettazione-rendering, trasporto e montaggio, assistenza postvendita.

Prenotate subito un appuntamento con i consulenti dello Store Creo per iniziare a dare vita al vostro progetto di cucina.

Il nuovo. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente lanel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

CREO STORE RAGUSA,

Viale delle Americhe 105 RG

Sito internet ed indirizzo email:

www.creostoreragusa.it

info.creostoere.ragusa@gmail.com

contatti 3468520856