Guerra, aumentano le navi militari russe e alleate nel Canale di Sicilia

Pozzallo - Nel Mediterraneo fanno rotta 18 navi da guerra russe e due sottomarini, una presenza sempre più numerosa che la Marina militare italiana monitora e segue costantemente. "Ma non ci sono solo i russi - avvisa l'ammiraglio Enrico Credendino, capo di Stato maggiore -, anche turchi e francesi stanno potenziando la flotta" ed è il Canale di Sicilia a fare di cerniera: ora non più soltanto in verticale, tra Europa e Africa; ma anche in orizzontale, tra Ovest ed Est del mondo.

"Gli americani hanno lasciato in parte il Mediterraneo per concentrarsi sul teatro indopacifico - prosegue l'ammiraglio - e tocca a noi riempire il vuoto, questo mare è casa nostra". È l'ennesima conferma dell'alta tensione internazionale che si sta consumando da inizio anno al largo delle coste meridionali dell'Isola; ma con 8mila km di litorale e 20 milioni di abitanti che vivono a 300 metri dall'acqua, è chiaro che il mare gioca un ruolo chiave per tutto il nostro Paese.

Attenzione anche a ciò che avviene sotto il mare, e che potrebbe sfuggire ai radar: quando ci sono sottomarini "armati con missili ai confini delle acque territoriali", in pratica di fronte a Sicilia e Calabria, "dobbiamo scoprirli e seguirli ovunque" con due delle quattro Fremm, le Fregate europee multi missione, di cui disponiamo. "Per ora i russi non sono una minaccia - conclude -, solcano il Mediterraneo dalla base siriana di Tartus, come facciamo noi nel Canale di Sicilia".