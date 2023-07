Guglielmo Ugo, uno sciclitano impegnato nel sociale

Scicli - Nascere in una famiglia di allevatori significa acquisire sin dalle origini una passione illimitata per il governo e la cura degli animali. La passione, anche se per lungo tempo sottesa, troverà sempre motivo di emergere e manifestarsi. Succedeva, succede ancora come al nostro amico Memmo Ugo, il quale fino all’età di 15 anni, parliamo degli anni ’70, vive la sua adolescenza nel connubio tra la scuola e la masseria di famiglia.

Come qualcuno ben conosce, i fratelli Ugo, Salvatore e Giuseppe, erano allevatori di bovini da carne a Scicli ed essendo dotati di spiccate capacità commerciali, costituiscono una società con attività parallele di complemento e supporto a quella di allevatori. Il più grande Salvatore, realizza un mulino per alimenti zootecnici ed apre verso la mangimistica, mentre Giuseppe si dedica al commercio del bestiame, che poi verrà continuato dai figli Tonino, Fabio e Daniele.

Memmo, figlio di Salvatore e più piccolo della sorella Maria Concetta, dopo la scuola media decide di arruolarsi nella Guardia di Finanza, gira l’Italia facendo carriera, ottenendo meriti ed encomi, fino al conseguimento della carta di concedo, con la qualifica di Maresciallo in complemento. Ritornato in abiti civili Memmo riprende la sua vita paesana ma ora molto conosciuto e stimato gli vengono affidati incarichi di responsabilità sociale, funzioni amministrative e rappresentative, presidente della Pro Loco prima e dell’Arciconfraternita del S.S. Crocifisso Chiesa di San Bartolomeo, dopo (tutt’ora in carica). Ma con gli impegni sociali ritorna la sua vecchia passione, così poco alla volta, senza farsi accorgere dalla famiglia comincia ad allevare animali domestici, questa volta ovini e galline. Il pretesto quello di conoscere quel che si mangia a tavola, ma sotto è evidente che si cela quella passione per molto tempo tenuta in oblio, cioè l’allevatore e l’allevamento di animali.

Così Memmo trova spazio e tempo, durante la giornata, di dedicarsi oltre alla famiglia e al sociale anche alla natura e agli animali. Da tutti, cosa molto bella, riceve effetti positivi in termini di salute e benessere. Conosciamo tanti casi come questo, anche di attività diverse e in vari campi, ne deduciamo quindi come la passione anche a distanza di anni torna ad emergere e a farsi sentire. Questa, se acquisita sin da piccoli, diventa quasi genetica e quindi entra a far parte integrante dell’eredità del soggetto. È naturale che la passione, attraverso vari comportamenti ripetuti nel tempo, si trasferisce ai figli e quindi ai nipoti in una successione senza limiti di tempo.

A volte succede che la passione diventi lavoro, occupazione, nascita di grandi e particolari imprese, con risvolti positivi in termini economici e sociali. Esempi se ne possono citare tantissimi, in campo agricolo, industriale, commerciale, quasi sempre il lavoro di origine passionale porta la generazione seguente ad una estensione dell’attività dei genitori, ad una grande impresa (compravendita e logistica di animali vivi, commercio con l’estero dei fratelli Ugo, figli di Giuseppe). A questo punto, se tutto si trasferisce e tutto ritorna in gioco, anche il nostro Memmo si sarà già chiesto, cosa faranno i miei nipoti ?