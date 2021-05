Guida ai Ristoranti 2021: Ciccio Sultano, tanto di Cappelli

Ragusa - Cinque Cappelli al Duomo di Ragusa e alla Madia di Licata. Sicilia al top nella nuova Guida “I Ristoranti e i Vini d’Italia 2021” dell'Espresso: i due ristoranti dell'isola, guidati rispettivamente dagli chef Ciccio Sultano e Pino Cuttaia, entrano nel ristretto club dei migliori locali della penisola. "In quest’anno, così pesantemente segnato per tutte le attività legate all’enogastronomia e al turismo, il buono non si ferma - spiega il curatore, Enzo Vizzari - Il nostro è un invito ad appoggiare la fatica del settore in chiave positiva, sforzandosi di fotografare il buono invece della desolazione, perché crediamo che ogni persona che sta dietro a un locale aperto anche solo pochi giorni nell’arco di quest’anno sciagurato meriti per i suoi sacrifici di venire sostenuta e celebrata”.