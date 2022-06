Guida alla ristrutturazione per una casa più efficiente

Quando si pensa alla ristrutturazione della casa le prime cose che vengono in mente sono ad esempio l'installazione di una cabina doccia al posto di una vasca, il rifacimento di una pavimentazione oppure il cambio di colore alle pareti. In realtà nel contesto delle ristrutturazioni domestiche rientrano anche tutti quegli interventi che hanno come obiettivo il miglioramento dell'efficienza, soprattutto energetica, di un'abitazione. Si parla quindi nello specifico di interventi per l'isolamento termico ed acustico come ad esempio l'installazione di nuovi infissi o l'applicazione di un cappotto termico ai muri, ma anche l'acquisto e l'utilizzo di elettrodomestici di ultima generazione intelligenti e controllabili a distanza attraverso i propri dispositivi personali. Qualunque sia il tipo di intervento che si vuole fare all'interno della propria abitazione è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista ed evitare per quanto possibile il fai-da-te se non si ha esperienza nel campo, anche ricorrendo a siti come Instapro.itche permettono di trovare professionisti del settore e confrontare preventivi e offerte.

L'isolamento termico e acustico

L'isolamento termico e acustico di un'abitazione viene anche definito coibentazione e consiste nell'applicazione di sistemi isolanti all'interno dei muri, del pavimento oppure del tetto. Spesso si tratta di sistemi che permettono non solo di trattenere il calore durante i mesi invernali e garantire invece una migliore circolazione e ricambio dell'aria durante il periodo estivo, ma anche di isolare l'abitazione dai rumori esterni, specie se si abita in zone particolarmente trafficate. Tale isolamento poi è applicabile sia alle singole unità abitative che all'intero palazzo o struttura, e in questo caso viene utilizzato il cosiddetto cappotto termico per garantire risultati soddisfacenti e di lunga durata. Un altro metodo utilizzato durante le ristrutturazioni domestiche per favorire l'isolamento termico e acustico degli spazi è l'installazione di infissi e finestre a basso valore di trasmissione termica e dotati di sistemi di microventilazione.

Sistemi per contenere i consumi

Oltre a poter essere isolato dal punto di vista termico durante una ristrutturazione domestica il tetto può essere interessato anche da altri interventi volti a contenere i consumi. È il caso ad esempio degli impianti solari termici e degli impianti fotovoltaici, i primi che hanno come obiettivo quello di catturare l'energia solare e convertirla in energia termica da utilizzare in casa e i secondi che invece trasformano l'energia del sole in energia elettrica. Grazie agli impianti solari termici dunque sarà possibile utilizzare l'energia convertita per il riscaldamento degli ambienti o per avere l'acqua calda a disposizione per usi sanitari, mentre attraverso gli impianti fotovoltaici sarà possibile usare l'energia elettrica per il funzionamento degli elettrodomestici in casa. L'installazione di un impianto fotovoltaico ha inoltre uno scopo ben preciso, ovvero l'indipendenza dal tradizione gestore energetico, grazie anche alla possibilità di immagazzinare energia per usi futuri.

Le moderne tecnologie intelligenti

Un metodo per rendere la casa più efficiente e al tempo stesso risparmiare a cui non tutti pensano quando effettuano una ristrutturazione domestica è l'installazione di impianti di domotica. Si tratta in poche parole di utilizzare elettrodomestici intelligenti, ad alta efficienza energetica e controllabili facilmente a distanza attraverso applicazioni e dispositivi mobili, ma anche impianti di sicurezza per rendere la propria abitazione più sicura. Tale discorso vale anche per gli impianti di condizionamento, che sono senza dubbio tra i sistemi più onerosi per le famiglie, soprattutto nel periodo estivo in cui sono in funzione a pieno regime. Prima di effettuare qualunque intervento si ha inoltre la possibilità di controllare se quest'ultimo rientra nel cosiddetto Superbonus 110%, un incentivo statale che permette di effettuare interventi di riqualificazione energetica, così come altri tipi di intervento, per la propria abitazione senza sostenere alcun costo.