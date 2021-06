Guida in Italia alle leggi sul gioco d'azzardo

Il gioco d'azzardo in Italia esiste da tempo immemorabile, con prove di giochi d'azzardo dai tempi dell'Impero Romano. Questo è stato il paese in cui sono stati inventati i giochi preferiti dai giocatori di tutti i tempi, tra cui baccarat e bingo, tra gli altri. Naturalmente, l'Italia ci ha anche dato la parola "casinò", che tutti conosciamo.

In poche parole, questo paese ha un enorme contributo al mondo dei giochi. Probabilmente, il primo casinò è stato aperto a Venezia, chiamato "Ridotto". Nel corso degli anni, l'Italia si è rivelata un'ottima destinazione per il gioco d'azzardo, con Milano che ogni anno è la città preferita da migliaia di turisti del gioco. L'illustre tradizione di gioco italiana rimane salda anche ai giorni nostri, mentre il paese abbraccia l'innovazione e gli ultimi sviluppi del settore.

Naturalmente, i giochi moderni sono regolamentati in modo piuttosto pesante nell'era attuale e molti fattori sono in gioco. Con una corretta comprensione delle motivazioni e dei desideri dei giocatori, le leggi sul gioco d'azzardo che l'Italia ha introdotto nel 21° secolo fungono da punto di riferimento per molte nazioni europee e non solo.

Leggi italiane sul gioco d'azzardo sul gioco terrestre

I casinò terrestri italiani sono famosi in tutto il mondo per il loro servizio eccellente e il lusso degno dei reali. Naturalmente, le leggi sul gioco d'azzardo in Italia hanno permesso alla scena del gioco di prosperare ed espandersi. Attualmente in Italia sono presenti almeno 37 strutture a terra, distribuite in 15 città. Di questi, dieci si trovano a Milano, a servizio di turisti e gente del posto.

Le leggi sul gioco d'azzardo che l'Italia utilizza per governare i casinò e altri luoghi di gioco sono piuttosto insolite e, per certi versi, innovative. Per uno, quasi tutti i prodotti di gioco d'azzardo sono consentiti e regolamentati nel paese. Nello specifico, ecco lo status giuridico delle tipologie di gioco d'azzardo più diffuse:

I giocatori e i visitatori italiani beneficiano di un'ampia gamma di prodotti di gioco tra cui scegliere. Naturalmente, tutte le forme di gioco sono pesantemente regolamentate dalle autorità. Gli operatori devono lavorare sotto mandati rigorosi al fine di mantenere gli standard di qualità fissati dal governo. Qualsiasi sede di gioco deve essere autorizzata dall'Antonomous Administration of State Monopolis – l'istituzione di regolamentazione in Italia.

È interessante notare che l'Italia impone che i prodotti di gioco d'azzardo debbano avere almeno un tasso di pagamento del 90% del fatturato totale. Alla luce di ciò, il governo tassa solo il profitto di un'azienda piuttosto che il fatturato generale, come avviene in altre nazioni. I casinò sono soggetti a una tassa fissa del 20% su tutti i giochi regolamentati. Altre forme di gioco d'azzardo, come le scommesse sportive e ippiche, i giochi di abilità e le lotterie, sono tassate del 3% sul loro fatturato. Le leggi sul gioco d'azzardo in Italia prevedono anche disposizioni per i tornei di poker, dove il buy-in massimo è limitato a 250€.

Leggi sul gioco d'azzardo online in Italia

Se vuoi impegnarti in un gioco d'azzardo online, le leggi italiane sul gioco d'azzardo consentono pienamente a qualsiasi adulto legale di partecipare al gioco su Internet. Ma proprio come la maggior parte delle giurisdizioni, il paese ha avuto una storia tumultuosa e incerta con l'industria. Le prime leggi sul gioco d'azzardo online sono state introdotte nel 2006, a seguito di alcune interferenze da parte della Commissione Europea. L'UE era preoccupata per il monopolio del governo italiano sulla scena del gioco d'azzardo. Le leggi sono state ulteriormente perfezionate nel 2009 e sono entrate in vigore nel 2010. In seguito, le società di gioco straniere potrebbero finalmente offrire i loro servizi ai giocatori italiani.

Con questo sviluppo, il mercato italiano del gioco d'azzardo online è stato finalmente liberalizzato, offrendo ai giocatori l'opportunità di giocare presso una più ampia varietà di operatori. Attualmente, quasi tutte le principali forme di gioco online sono legali in Italia:

I giocatori italiani possono godere di una vasta gamma di giochi nei migliori casinò online in Italia. Ma sebbene possa essere un'esperienza piacevole per loro, gli operatori hanno una faccenda completamente diversa da affrontare. L'organismo di regolamentazione, l'AAMS, ha regole e regolamenti severi per coloro che cercano una licenza per il gioco d'azzardo su Internet.

Per mettere piede in questa porta, una società di gioco d'azzardo deve gestire prodotti di gioco d'azzardo in Europa e avere un fatturato di € 1.500.000 o più per i due anni precedenti. Inoltre, i richiedenti sono tenuti a versare anticipatamente all'autorità di regolamentazione una commissione di 350.000 euro. Non solo, ma le tanto ambite licenze sono limitate a 120 in qualsiasi momento.

AAMS – Regolatore del gioco d'azzardo in Italia

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in inglese – è l'ente di regolamentazione che sovrintende al settore. Stabilisce gli standard e applica le leggi italiane sul gioco d'azzardo online. In quanto tale, il ruolo che svolge nella scena del gioco è vitale poiché tutte le licenze vengono concesse e revocate da questa istituzione.

Nell'ambito dei suoi normali compiti, l'Autorità per il gioco d'azzardo AAMS Italia garantisce determinati diritti e tutele ai giocatori. Per uno, gli operatori sono tenuti per legge a fornire opzioni di autoesclusione per i giocatori vulnerabili. Ciò include limiti di deposito e completa esclusione dal gioco d'azzardo. I clienti possono impostare i propri limiti di scommessa, mentre la durata dell'esclusione può essere per un determinato periodo di tempo o indefinita.

Con il potere regolamentare posto completamente nelle mani dell'AAMS, il gioco d'azzardo in Italia si basa su software verificato e audit regolari per garantire che tutti i giochi siano corretti. L'istituto esegue occasionalmente dei test per determinare se un operatore sta giocando in modo corretto. La vera casualità è una parte inseparabile del gioco online. Senza di essa, i giochi possono essere manipolati a favore del casinò. La responsabilità dell'AAMS è garantire che ciò non accada.

Conclusione: destinazione di gioco d'azzardo premium Premium

Data l'attuale situazione legale, possiamo tranquillamente affermare che l'Italia sarà un ottimo paese da visitare per qualsiasi giocatore d'azzardo. Godrai di incredibili opportunità per impegnarti nei tuoi prodotti di gioco preferiti grazie alle eccellenti leggi italiane sul gioco d'azzardo. Inoltre, il gioco d'azzardo online italiano legale è in aumento, offrendo ai giocatori IT una varietà di opzioni quando si tratta di piazzare scommesse online.