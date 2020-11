Guida Michelin 2021, i ristoranti che perdono la stella

Milano - Dieci ristoranti perdono la stella, tra cui Marc Lanteri al Castello di Grinzane (To), mentre 26 nuovi la guadagnano, tra cui Piano 35 di Torino, e tutti e 11 i tristellati del 2020 confermano la presenza nell’olimpo anche nel 2021. Le nuove due stelle invece sono tre: Matteo Metullio del ristorante Harry's Piccolo di Trieste, che accoglie la notizia della riconquista del macaron in lacrime, tanto da non riuscire quasi a commentarla, Rocco de Santis del ristorante Santa Elisabetta di Firenze e Davide Oldani di D’O a San Pietro all'Olmo, frazione di Cornaredo (Mi).

In Sicilia perde la stella Bye Bye Blues di Mondello (Palermo).

Ecco le novità di questa edizione della Guida Michelin, in una cerimonia in onda da Milano, per la prima volta solo in streaming causa pandemia. D’altronde questa - per la Rossa che in Italia ha debuttato nel 1956 - è un’edizione davvero speciale, che giunge al termine dell’annus horribilis della ristorazione.

CHI PERDE LA STELLA

Bacco - Barletta

Il Riccio - Capri

La Corte - Follina

Marc Lanteri al Castello - Grinzane Cavour

Casa del Nonno 13 - Mercato San Severino

Bye Bye Blues - Palermo

Al Ferrarut - Rivignano

Enoteca Al Parlamento Achilli - Roma

Osteria La Fontanina - Verona

Al Capriolo - Vodo Cadore

NUOVI UNA STELLA (26)

Don Alfonso 1890 San Barbato - Lavello

Relais Blu - Massa Lubrense

Re Santi e Loeni - Nola

Lorelei - Sorrento

Osteria del povero diavolo - Torriana

Zia - Roma

Essenza - Terracina

Nove - Alassio

Impronta d'Acqua - Lavagna

Kitchen - Como

Aalto - Milano

Borgo Sant'Anna - Monforte

Piano 35 - Torino

Casa Sgarra - Trani

Poggio Rosso - Castelnuovo Berardenga

Gabbiano 3.0 - Marina di Grosseto

Franco Mare - Marina di Pietrasanta

Sala dei Grappoli - Montalcino

Linfa - San Gimignano

Peter Brunel ristorante gourmet - Arco

Prezioso - Merano

Senso Alfio Ghezzi - Rovereto

Vecchio Ristoro - Aosta

Sanbrite - Cortina d'Ampezzo

La Cru - Romagnano

Amistà - San Pietro in Cariano

NUOVI DUE STELLE (3)

Harry's Piccolo - Trieste

Santa Elisabetta - Firenze

D'O- San Pietro all'Olmo

GUIDA MICHELIN 2021

Tre stelle - 11

Due stelle - 37

Una stella - 323

Stellati - 371

La stella verde a 13 chef

La novità di quest’anno (per cui è stata scelta come ambasciatrice Federica Pellegrini) è l’introduzione di un riconoscimento ad hoc per la sostenibilità, già presente nelle guide di altri Paesi ma che debutta ora in Italia: un stella verde (che va ad aggiungersi agli altri simbolini della Rossa: la stella, il piatto, l’omino Bib Gourmand) per promuovere quei ristoranti che si sono impegnati contro gli sprechi e per una cucina green. «Vogliamo così incoraggiare le iniziative sostenibili nel capo della gastronomia con questa prima selezione di ristoranti, che in futuro » spiega in collegamento il direttore internazionale delle Guide Gwendall Poullenec.

Ecco quali sono i 13 chef segnalati perché «fonte di ispirazione dal punto di vista della sostenibilità»:

Mariangela Susigan del ristorante Gardenia di Caluso (To)

Famiglia Iaccarino del Sant'Agata sui Due Golfi (Na)

Massimo Bottura dell’Osteria Francescana di Modena

Caterina Ceraudo di Dattilo

Piergiorgio Siviero di Lazzaro 1915

Antonello Sardi di Virtuoso Gourmet

Pietro Leeman di Joia

Davide Oldani di D’O

Fabrizio Caponi i’Ciocio-Osteria di Suvereto

Igor Macchia di Casa Format

Norbert Niederkofler di St. Hubertus

Franco Malinverno di Caffè La crepa

Roberto Tonola di Lanterna Verde

I premi speciali

Ecco i vincitori dei premi speciali: quello per il sommelier è andato a Matteo Circella, ristorante La Brinca (Ge); quello per il servizio di sala a Christian Rainer del ristorante Peter Brunel ad Arco (Tn); quello per il giovane chef a Antonio Ziantoni del ristorante Zia (Roma) perché, scrivono gli ispettori della Rossa, «dietro a piatti che appaiono semplici ad un primo sguardo si nasconde una grande tecnica. Sono piatti sinceri e sorprendenti». Il premio per lo chef mentore è Niko Romito del ristorante Reale a Castel di Sangro: «Oggi più che mai bisogna prendere consapevolezza dell’importanza sociale del cuoco, perché quando cucina diffonde cultura attraverso il cibo» spiega lo chef tristellato.