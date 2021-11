Guida Michelin 2022, i ristoranti che hanno perso la stella

Brescia - Sono 15 i ristoranti che hanno perso la stella Michelin in Italia nella Guida 2022. Il 23 Novembre 2021 è stata presentata la 67a edizione della Guida MICHELIN. La sempre emozionante cerimonia ha visto l’assegnazione di 36 nuove stelle a 35 ristoranti, con l’entusiasmante exploit del ristorante Tre Olivi di Paestum, passato da zero a due stelle MICHELIN.

Tra le 35 novità stellate che hanno delineato un nuovo firmamento in quattordici regioni della penisola, la Campania si è distinta sia per il numero di riconoscimenti complessivi (8 nuove stelle), che per la presenza dei due nuovi ristoranti due stelle MICHELIN, inseriti nella selezione italiana 2022.

Ma quali sono i ristoranti che hanno perso la stella Michelin? Ecco l'elenco completo:

La Stüa de Michil, Alta Badia (BZ)

L’aria, Blevio (CO)

Le Colonne, Caserta

Le Petit Bellevue, Cogne (AO)

La Taverna, Colloredo di Monte Albano (UD)

Ora d’aria, Firenze

Villa Giulia, Gargnano (BS)

It, Milano

Ambasciata, Quistello (MN)

La Fenice, Ragusa

Bistrot 64, Roma

Il Ridotto, Venezia

Osteria Da Fiore, Venezia

Il Portale, Verbania/Pallanza (VB)

Cinzia da Christian e Manuel, Vercelli