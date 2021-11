Guida Michelin, il ristorante La Fenice di Ragusa perde la stella

Ragusa - In Sicilia il conto delle stelle Michelin resta invariato. Per una stella persa a Ragusa, l'Isola ne guadagna una a Palermo. Come scritto da Ragusanews, il nuovo ristorante stellato è il Gagini di Palermo, con lo chef 41enne brasiliano Mauricio Zillo. Non ce l'ha fatta, invece, a mantenere la stella il ristorante La Fenice di Ragusa, dove un anno fa in ottobre aveva lasciato lo chef Claudio Ruta, in favore del promettente Luca Gulino.

Le stelle Michelin in Sicilia

Per il resto, rimane tutto invariato con “La Madia” di Pino Cuttaia a Licata e “Il Duomo” di Ciccio Sultano a Ragusa che sono presenti nella prestigiosa guida con due stelle. Presenti inoltre con una Stella i ristoranti “Coria” di Caltagirone, “Sapio” di Catania, “Shalai” di Linguaglossa, “Zash” di Riposto/Archi, “Signum” di Salina, “Il Cappero” di Vulcano, “La Capinera“, di Taormina, “St. George by Heinz Beck” di Taormina, “Otto Geleng” di Taormina, “I Pupi “di Bagheria, “Il Bavaglino” di Terrasini, “Accursio“, di Modica, “Locanda Don Serafino” di Ragusa.

Le stelle Michelin a Ragusa e provincia

A Ragusa la nuova geografia dei ristoranti stellati è così composta: Ciccio Sultano e il Duomo, mantiene due stelle Michelin, Locanda Don Serafino, una stella (ne ha persa una nel 2019), Accursio a Modica, una stella. Fino a due anni fa Don Serafino aveva due stelle; La Fenice ha mantenuto la stella fino ad ora. In totale, dal 2019 al 2021 Ragusa passa da 6 a 4 stelle Michelin.