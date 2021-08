Guide online per tutti i gusti: sul web le migliori soluzioni per imparare

Internet è ormai una vera e propria fucina di contenuti e argomenti di ogni genere, dai più comuni ai più inusuali: chi è alla ricerca di informazioni e supporto per svolgere una qualsiasi attività può infatti trovare online tantissime soluzioni per risolvere da sé varie problematiche o, addirittura, per imparare da zero cose nuove in modo talvolta anche professionale. È chiaro che l'aiuto di uno specialista rimane la scelta migliore quando ci si trova di fronte a problemi particolari, ma le tante guide presenti possono essere in alcuni casi un'alternativa valida e a costo zero: ecco alcuni esempi.

Guide e corsi di formazione online: come imparare a distanza

Imparare una nuova professione, perfezionare le proprie conoscenze o, più semplicemente, apprendere i trucchi per svolgere al meglio un hobby, sono alcune delle possibilità offerte dai tanti siti di formazione oggi presenti online, vere e proprie accademie capaci di spaziare tra gli argomenti più disparati.

Siti come www.udemy.com o Life Learning, per esempio, mettono a disposizione corsi integrali tenuti da professionisti in vari ambiti, dal mondo digitale alla fitoterapia, ricchi di interessanti contenuti per migliorare le proprie competenze. Registrandosi a tali portali, è possibile muoversi tra le varie aree tematiche e trovare corsi più o meno lunghi e dettagliati, adatti dunque a tutte le esigenze. Non solo, le piattaforme di e-learning offrono anche numerose soluzioni gratuite, venendo dunque incontro anche alle necessità di chi non ha grossi budget da spendere ma intende trascorrere parte del proprio tempo arricchendo conoscenze e competenze, anche solo per mero piacere personale.

Utili e per certi versi curiosi sono poi i contenuti presenti su WikiHow, un intero portale dedicato a tutorial di vario genere, che spaziano dalle spiegazioni su come pulire al meglio la casa a come svolgere attività fisica: alcune di queste guide possono sembrare davvero particolari e inusuali, ma non mancano spiegazioni in grado di aiutarci a risolvere rapidamente alcune piccole problematiche quotidiane capaci di metterci in crisi!

Imparare a giocare online: tante guide per gli appassionati

Un discorso a parte quando si parla di web lo meritano i videogiochi, un vero e proprio universo a se stante in cui ogni giorno milioni di utenti si trovano a trascorrere il proprio tempo, sia in maniera prettamente ludica che in modo più competitivo.

Di fronte a una tale passione, che coinvolge persone di ogni età ed estrazione sociale, non potevano non nascere guide ad hoc, progettate per venire incontro alla curiosità di chi ama i videogame e vuole essere sempre aggiornato, imparando trucchi e tecniche per migliorarsi continuamente.

Di portali di questo genere ne esistono diversi, dedicati sia all'informazione di settore che alla raccolta delle migliori proposte del momento, come accade per esempio su www.vegasslotsonline.com/it/ per ciò che riguarda il mondo dei casino e delle slot machine. Su siti di questo tipo è possibile trovare davvero tantissime soluzioni, sia a livello di recensioni sulle piattaforme disponibili online che come guide alla scelta dei giochi da praticare.

Le guide dedicate al confronto tra i casino online rappresentano oggi un'importante supporto per gli amanti di questa tipologia ludica, poiché permettono di accedere a informazioni sempre aggiornate e di conoscere quotidianamente ciò che accade su questo innovativo mercato, ponendosi a metà tra un portale di news e un manuale di aiuto all'utente.

Il successo dei casino digitali negli ultimi anni è evidenziato anche da questa tendenza, che pone le guide alle sale gioco online tra gli strumenti più utilizzati per aggiornarsi e imparare ogni giorno cose nuove.

Le guide turistiche online al servizio del viaggiatore

Un altro settore particolarmente coinvolto nel processo di evoluzione digitale degli ultimi anni è quello legato al turismo, un comparto in cui sono cambiate da un lato le modalità di organizzazione dei viaggi e, dall'altro, di gestione del rapporto con gli utenti.

In questo vasto contesto, si collocano le guide turistiche digitali, che hanno reso molto più facile e accessibile contenuti un tempo legati alla sola dimensione cartacea, con evidenti risparmi in termini di spazio e costi.

Con un semplice smartphone o un tablet, i viaggiatori possono oggi accedere a centinaia di guide turistiche online, per esempio sul sito guide.weagoo.com/, sia gratuite che a pagamento, senza dover per questo acquistare enormi volumi da utilizzare solo per pochi giorni e, spesso, di non facile consultazione.

Con una guida turistica in formato digitale, si hanno subito a portata di mano tutte le informazioni relative a nazioni e città, luoghi di interesse e musei, ma anche eventi e locali in cui fermarsi per gustare le specialità del territorio, con elevati livelli di aggiornamento dei contenuti e sistemi facilitati per la ricerca degli argomenti. Nonostante il fascino delle classiche guide e mappe cartacee utilizzate fino a qualche anno fa, le guide in pdf o in altri formati di file rappresentano uno strumento di altissimo valore per chi si sposta spesso, per lavoro o per svago, tanto da essere considerate ormai dalla maggior parte delle persone delle compagne di viaggio immancabili.

Insomma, il web offre contenuti per tutti i gusti, non solo per semplificare le piccole attività quotidiane o trascorrere il tempo libero, ma anche per accedere a informazioni di qualità e arricchire il proprio bagaglio di conoscenze: soluzioni a portata di tutti, da tenere sempre in tasca.