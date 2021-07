Hanno ricoverato Papa Francesco

Roma - Papa Francesco è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, una malattia, che colpisce molto spesso gli anziani. A partire da questa mattina, si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell'arrivo del Santo Padre, atteso da tempo. L'operazione sarà effettuata dal professore Sergio Alfieri, direttore dell'unità operativa di chirurgia digestiva.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli, stamattina l'Angelus

«Sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale», aveva detto in mattinata il pontefice partecipando all'Angelus. Già da questa mattina al policlinico romano si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell'arrivo di Francesco.

L’operazione verrà effettuata nella giornata di oggi. Il pontefice , che ha 84 anni, è arrivato al Policlinico romano poco dopo le 14.

La Santa Sede parla di un «intervento programmato» da tempo per «una stenosi diverticolare sintomatica del colon», cioè un’occlusione dovuta a diverticoli infiammati che vanno rimossi. In genere, per farlo si opera con una tecnica laparoscopica non invasiva; l’inetrvento è di solito di durata breve.

L’intervento sarà eseguito dal professor Sergio Alfieri, direttore dell’Unità operativa di chirurgia digestiva. Al termine dell’intervento, fa sapere il Vaticano, verrà diramato un bollettino medico.