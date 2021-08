Harrison Ford sarà Indiana Jones in Sicilia in ottobre

Arriva il grande cinema in Sicilia. Si parte la seconda settimana di ottobre con le riprese di Indiana Jones 5 che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche tra la fine di luglio e i primi di agosto del prossimo anno. Il film, nelle prime quattro edizioni diretto da Steven Spielberg (che ha lasciato la regia a James Mangold), sarà girato anche nell’Isola, tra le rovine dei templi della Magna Grecia, come anticipato da Ragusanews.

Tra i siti archeologici la scelta, dopo i sopralluoghi dello scorso fine anno, è caduta su Segesta, Cefalù e anche su alcuni centri della provincia di Siracusa con il capoluogo in testa. Nei panni del celebre archeologo Indiana Jones, il cultore delle scienze del passato, creato da George Lucas, in omaggio agli eroi d’azione delle serie di film degli anni Trenta, ancora Harrison Ford, ma si dà per scontata la presenza di un altro divo di Hollywood. Con insistenza è venuto fuori il nome di Antonio Banderas.

Altro film, a quanto pare per la televisione, vedrà protagonista Beppe Fiorello e avrà come scenario le campagne di Noto e, soprattutto, il piccolo centro montano di Ferla. Il film, di cui non si conosce ancora il titolo né se sarà a puntate, racconterà la storia dei due giovani gay uccisi a Giarre nel 1980: Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, vittime del clima di omofobia che si era venuto a creare in quegli anni. Top secret, invece, per un altro film da girare a breve nel territorio di Noto: è di qualche giorno la notizia che la casa di produzione cinematografica Fenix Entertainment spa e la Kamemi srl hanno avviato la ricerca di comparse e figuranti per il casting.