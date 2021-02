La regina Elisabetta ha tolto ad Harry e Meghan i titoli reali.

Royal Family britannica: ufficializzata forse definitivamente con la conferma della rinuncia allo status di membri senior della dinastia annunciata un anno fa dalla coppia 'ribelle' assieme alla clamorosa scelta di trasferirsi in America; e la conseguente, secca revoca da parte della quasi 95enne regina Elisabetta dei residui titoli di patroni reali loro riservati.

C'era grande attesa per capire che cosa Harry e Meghan avrebbero fatto a un anno di distanza dalla Megxit, la loro clamorosa decisione di abbandonare la royal family e trasferirsi a vivere in California con il piccolo Archie.

Ora la decisione finale è ufficialmente arrivata: il principe Harry e sua moglie Meghan Markle lasciano ogni ruolo e impegno nella famiglia reale e non torneranno mai più a svolgere compiti come 'working member' della Casa Reale.

La regina Elisabetta ha ufficialmente privato il principe Harry e Meghan Markle dei loro titoli di patroni di una serie di attività affidate in quanto membri della famiglia reale.

“In seguito a conversazioni avute con il Duca – si legge nella nota di palazzo – la Regina ha scritto (a Harry e a Meghan) per confermare che, essendosi (i Sussex) allontanati dal lavoro della Famiglia Reale, essi non possono continuare a esercitare le responsabilità e gli incarichi che derivano da una vita di pubblico servizio“. “Il titoli militari e i patronati reali affidati al Duca e alla Duchessa tornano quindi a Sua Maestà, che li redistribuirà poi fra le attività di altri membri della Royal Family”, prosegue il testo del comunicato, nel quale si sottolinea come, tutti gli altri Windsor, “sebbene rattristati dalla loro decisione“, continuino a considerare “il Duca e la Duchessa di Sussex membri molto amati della famiglia” reale.

La drastica decisione della regina Elisabetta: ha tolto a Harry e Meghan i titoli e gli incarichi reali. La coppia replica così

Un colpo di scena che smentisce così tutti i rumors circolati negli ultimi mesi, secondo cui i Sussex fossero in trattativa con la sovrana per ottenere un altro anno "sabbatico" prima di decidere definitivamente se rientrare a Londra o restare negli Usa perdendo per sempre il proprio status

Non solo, Sua Maestà la Regina Elisabetta ha deciso di togliere al secondogenito di Carlo e Diana anche i ruoli onorifici militari. La notizia arriva direttamente da Buckingham Palace, che precisa che Elisabetta II lo ha comunicato loro “in una lettera dopo una conversazione con il Duca” nella quale Harry ha confermato definitivamente la rinuncia allo status di membri senior della Royal Family annunciata clamorosamente l’anno scorso in nome di una maggiore autonomia e il trasferimento per ora in America. Un colpo di scena che smentisce così tutti i rumors circolati negli ultimi mesi, secondo cui i Sussex fossero in trattativa con la sovrana per ottenere un altro anno “sabbatico” prima di decidere definitivamente se rientrare a Londra o restare negli Usa perdendo per sempre il proprio status.