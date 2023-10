HelloFly volerà da Comiso a Lampedusa

Comiso - HelloFly, compagnia maltese, guarda già alla programmazione della prossima stagione estiva 2024 e annuncia una novità importante in occasione della partecipazione alla 60esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini.

A partire dal prossimo mese di giugno, grazie alla sinergia con AST Aeroservizi, HelloFly posizionerà, in collaborazione con il vettore estone Nyxair, un aeromobile ATR 42-500 presso lo scalo di Lampedusa, il più a sud d’Europa.

«Attiveremo tratte interregionali e nazionali, spingendoci fino ad ottobre per la maggior parte di esse. – spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – L’obiettivo è quello di favorire il lavoro di programmazione sia dei tour operator siciliani consolidati sia di quelli di altre regioni come Puglia ed Umbria che intendono predisporre pacchetti turistici per Lampedusa e le isole Pelagie come novità di prodotto della summer 2024».

Da giugno ad ottobre saranno due i collegamenti, il giovedì e la domenica, che legheranno Lampedusa allo scalo di Trapani, mentre il sabato sarà il turno dei voli settimanali da e per gli aeroporti di Bari e Perugia. E ancora, da luglio ai primi di settembre, doppia rotazione il giovedì e la domenica su Comiso.

«Siamo reduci da una stagione estiva decisamente premiante che ci ha visti operare con due aeromobili da Forlì verso Tirana, Olbia, Cagliari, Trapani, Catania e Alghero – aggiunge il Comandante Longo – Sono certo che anche questa nuova sfida targata Lampedusa ci darà grandi soddisfazioni anche grazie all’impegno ed alla professionalità dei team di tutti gli scali coinvolti con i quali stiamo lavorando alacremente per poter attivare le vendite con largo anticipo anche sul sito HelloFly».