I 101 anni di nonna Vincenza tra battaglie e sorrisi

Noto - Per nonna Vincenza classe 1922, conosciuta da tutti come Teresa, è arrivato un altro traguardo importante. Vincenza Fiaschitello oggi ha tagliato il traguardo dei centouno anni.

Vincenza, originaria di Scicli, ha sposato in giovane età Salvatore, ragusano per poi trasferirsi a Noto per stare accanto al fratello sacerdote, il noto e stimato Monsignor Salvatore Fiaschitello, venuto a mancare diversi anni fa, a causa di un brutto male e alla sorella maggiore. La sua non è sempre stata una vita facile ma non ha mai perso il sorriso ed è stata una donna battagliera

Oggi nella casa di riposo Oasi San Francesco è una giornata di festa e di allegria, nonna Vincenza è stata festeggiata da parenti e amici con la torta e ha soffiato le candeline di rito. Si è svegliata di buon umore e ha ricevuto tantissime telefonate. Da questa mattina il suo telefono è sempre occupato.

Vincenza Fiaschitello è l’unica superstite di una numerosa famiglia, 8 tra sorelle e fratelli (di cui tre morti in tenerissima età). Abitava a Scicli nel quartiere di San Nicolò, la parte alta di via Nazionale che ha visto negli ultimi anni altre due centenarie sue amiche d’infanzia, tagliare questo importante traguardo. La sua compagna di giochi sempre residente nello stesso quartiere di Scicli si accinge a soffiare 102 anni.

Nonna Vincenza ha vissuto tutta la storia dell’Italia repubblicana, ha sconfitto il Covid ed ha affrontato la pandemia in una casa di riposo a Noto. Fisico asciutto, capelli color argento, occhi vispi, sempre sorridente e con la battuta pronta, nonna Vincenza è in ottime condizioni psico-fisiche, nonostante abbia raggiunto il traguardo dei 101 anni e gode di un ottima memoria

La sig. Vincenza conosciuta anche come Teresa (Zina), in città è molto nota e stimata, per le sue numerose attività di solidarietà e per il suo sorriso, sempre affabile e disponibile verso il prossimo. Da qualche anno è ospite presso la casa di cura San Francesco ed è qui che passa le sue giornate sempre carica di buon ottimismo, pregando, guardando la tv e giocando a carte, prediligendo il gioco della briscola, Qui oggi ha festeggiato prima con gli amici e di pomeriggio con i parenti, tra una chiamata e l’altra.