I 3 fattori principali che influenzano il prezzo di BTC

Il valore di Bitcoin in dollari è in crescita da diverso tempo. Se si prende come riferimento gennaio 2023, la criptovaluta ha registrato una crescita di circa il 60%. Un rialzo straordinario che sta rendendo felici molti investitori e ha riportato l’attenzione sull’intero mercato delle criptovalute.

Bitcoin (BTC) è la criptovaluta più diffusa al mondo, la cui capitalizzazione di mercato supera quella di ogni altra criptovaluta. Al momento, BTC rappresenta il 40% circa della capitalizzazione totale del mercato crypto ed ha sviluppato un solido mercato di scambio in quasi tutto il pianeta. Tuttavia, come con tutte le criptovalute, la volatilità di BTC può essere elevata e i ribassi possono verificarsi in qualsiasi momento. Pertanto, può essere utile capire quali sono i fattori che influenzano il prezzo di Bitcoin per regolare al meglio le scelte di investimento.

Il primo fattore che influenza il prezzo di Bitcoin è il mining. Con questa parola si fa riferimento al processo con cui si producono nuovi BTC. Tale processo richiede molta energia elettrica e l’utilizzo di hardware specifici. Pertanto, i miners hanno bisogno di vendere BTC per rientrare nelle spese e realizzare profitti. A seconda della fase del mercato e della struttura di costi e profitti del mining, i miners possono decidere se tenere i BTC ed aspettare momenti più convenienti o se vendere i loro Bitcoin. Pertanto, è evidente come le compagnie di mining possono influire largamente sul prezzo dell’asset. Ad esempio, se una grande azienda di mining decide di vendere una grande quantità di Bitcoin, ciò potrebbe influenzare il prezzo al ribasso.

La struttura dei costi del mining è un fattore da tenere in considerazione quando si investe in Bitcoin e la sua importanza non dovrebbe essere sottovalutata. Tuttavia, il mining è solo uno dei fattori. Un altro fattore, forse ancora più importante, è la liquidità disponibile sui mercati. Questa è largamente influenzata dalle politiche monetarie delle banche centrali.

Infatti, la quantità di valuta immessa in un’economia influenza le scelte di investimento di tutti i player del mercato, dai grandi fondi di investimento ai piccoli risparmiatori. Di norma, politiche monetarie espansive favoriscono la crescita del prezzo degli asset. Questo succede perchè in queste fasi la moneta soffre maggiormente l’inflazione. Pertanto, gli investitori preferiscono detenere asset piuttosto che moneta inflattiva.

Una evidenza storica di questa dinamica si può ritrovare nel prezzo delle criptovalute tra il 2020 e il 2022, ossia all’inizio della pandemia Covid-19. Nel marzo 2020, Bitcoin toccò i $3,400 per unità. Tuttavia, nel novembre 2021, la criptovaluta raggiunse un nuovo massimo (circa $64,000). Le politiche monetarie espansive delle banche centrali volte a sostenere l'economia durante la pandemia hanno portato grandi quantità di denaro nei mercati. Una grossa parte dei quali è finita sulle criptovalute. Oggi, con politiche monetarie più restrittive, Bitcoin si assesta a quotazioni ben diverse.

Un altro importante fattore che influenza il prezzo di BTC è la sua adozione. Questo è un processo lento e graduale, ma in continua espansione. Ad esempio, nel 2022 El Salvador ha deciso di adottare Bitcoin come moneta a corso legale. Al crescere dell’adozione di Bitcoin da parte di aziende ed anche nazioni, c’è da aspettarsi anche un significativo aumento del prezzo. Tuttavia, anche le notizie di settore hanno il loro peso. Ad esempio, il tracollo di FTX nel 2022 ha fortemente influenzato le quotazioni di BTC.

In conclusione, Bitcoin è oggi un asset influenzato da una varietà di dinamiche che è bene comprendere e conoscere per gestire i propri investimenti al meglio.

