I 40 anni del gruppo majorettes città di Scicli

Scicli - Il gruppo majorettes città di Scicli ieri sera ha festeggiato i 40 anni con le ragazze cha hanno fondato la società nell'anno 1982. Partirono in 22 ragazze capitanate dall'insegnante Liliana Grimaldi, la prima sfilata fu per la festa di San Giuseppe a Donnalucata, e dopo l'esordio le majorettes sfilarono in tutte le feste di Scicli.

Dopo un anno di attività le majorettes arrivarono a quasi 60 unità, partecipando a spettacoli e sfilate in tutta la Sicilia. "Era bellissimo", è stato il commento delle amiche ieri sera, 40 anni dopo.