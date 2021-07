I 60 anni di Lady Diana: a Kensington Palace una statua in suo onore

Lady Diana, oggi 1° luglio 2021, avrebbe compiuto 60 anni, se quel tragico incidente nella notte parigina del 31 agosto 1997 non l’avesse portata via, a soli 36 anni.

Lady D, la principessa triste, la principessa del popolo. Tutti questi soprannomi raccontano chi era Lady Diana, come era vista e quanto fosse amata non solo dagli inglesi, ma da tutto il mondo.

Madre devota di William e Harry e donna fortemente impegnata nel sociale, Lady D oggi è stata ricordata proprio dai figli. E’ stata inaugurata, infatti, una statua commemorativa in suo onore nei Sunken Garden a Kensington Palace.

Lady Diana e come ha fatto breccia nei cuori di tutti

Il 24 febbraio 1981 Diana Spencer e Carlo d’Inghilterra annunciano al mondo il loro fidanzamento. Da allora sale alla ribalta mondiale la principessa che diventerà per tutti semplicemente Lady D, entrando presto nel cuore del suo popolo e non solo. Il 29 luglio 1981 si celebra il matrimonio, dal quale nascono William (21 giugno 1982) e Harry (15 settembre 1984). Diana è una madre amorevole e attenta, oltre che una donna impegnata in molteplici cause sociali. La sua dolcezza, la sua spiccata umanità, la sua eleganza e il suo fascino malinconico conquistano i sudditi e non solo.



La statua in suo onore e tutti i retroscena al riguardo

Nel 2017, quando i rapporti all’interno della Royal Family non erano ancora così complicati e la Megxit non era nemmeno immaginata, William e Harry commissionarono una statua in onore della madre. Incaricato di realizzare l’opera è stato Ian Rank-Broadley, celebre scultore britannico. L’artista ha realizzato anche l’effigie della regina Elisabetta sulle monete del Regno Unito e del Commonwealth dal 1998. La statua commemorativa, che rappresenta l’evento clou delle celebrazioni dedicate a Lady D, sarà inaugurata ufficialmente oggi e posta nel Sunken Garden di Kensington Palace, nell’area orientale del Palazzo. William e Harry saranno entrambi presenti all’inaugurazione della statua, da loro fortemente voluta, e molti sperano che questo evento possa aiutarli ad appianare i conflitti e le tensioni fra loro.

Grandi assenti alla commemorazione Meghan Markle, da poco diventata madre della piccola Lilibet Diana, secondogenita dopo Archie, non sarà presente all’evento. Saranno assenti anche Kate Middleton e nemmeno i suoi due figli più grandi Charlotte e George. La giustificazione fornita dall’organizzazione tira in ballo un improvviso rafforzamento delle misure restrittive anti-Covid per contenere la diffusione della variante Delta. La motivazione, addotta anche per tenere lontani i media britannici, ha convinto poco. Quasi certa anche l’assenza del principe Carlo e della regina Elisabetta. Voci dicono che per il principe sarebbe stato troppo duro partecipare alla cerimonia, rievocando dolorosi ricordi.

Per la cerimonia un solo fotografo, scelto da Harry

La cerimonia d’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana si è svolta quindi, soltanto alla presenza dei due fratelli, dello scultore che l’ha realizzata e di alcuni parenti Spencer. Sappiamo, inoltre, che sarà presente un solo fotografo e un’unica troupe televisiva. Si vocifera che dietro questa scelta ci possa essere una richiesta esplicita da parte di Harry.

I 60 anni della principessa del Galles saranno soprattutto l’occasione che farà ritrovare i principi William e Harry, che nel 2021 si sono rivisti soltanto in occasione del funerale del principe Filippo. Secondo quanto riporta il “Daily Telegraph”, il principe William e il principe Harry avranno un incontro privato dopo la cerimonia di inaugurazione della statua.