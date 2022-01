I 7 migliori film per i fan delle scommesse live

L'argomento delle scommesse non si vede spesso nei film, ma ci sono alcune eccezioni. È possibile guardare i migliori film per gli appassionati di scommesse livesul web. Alcuni di essi guardano tale intrattenimento con umorismo, altri ti permettono di imparare di più sulle peculiarità e le insidie delle scommesse.

Lay The Favorite, 2012

Una ex spogliarellista, Bette, arriva a Las Vegas in cerca di lavoro. La ragazza entra in un allibratore clandestino di Dink Haimowitz, che anni prima era stato coinvolto in una truffa di denaro. La bella Bette diventa la sua trovata fortunata e rimane per imparare i trucchi delle scommesse. Il film cambia la sua piega quando la moglie di Dink interviene, chiedendo che la nuova impiegata sia licenziata.

È un film facile e piacevole su come il denaro dovrebbe essere trattato, con un buon cast e una trama interessante.

Bookies, 2003

Toby, Jude e Casey sono studenti del college che si ritrovano nello stesso casino. I ragazzi hanno escogitato un bel piano per fare soldi, hanno ingannato la mafia e hanno fatto una fortuna. Ma non appena i mafiosi italiani hanno scoperto la messinscena dei ragazzi e gli affari sono andati a monte, gli amici hanno capito cosa avevano fatto.

La trama dinamica e affascinante, la buona recitazione e il fantastico lavoro del regista fanno rivedere questo film. Mostra come uscire da una situazione difficile che coinvolge il denaro.

Possedere Mahowny, 2003

Il responsabile e diligente impiegato di banca Dan Mahowny ottiene l'accesso ai conti personali di clienti facoltosi. È qui che inizia il gioco - il suo gioco d'azzardo e la sua brama di denaro giocano un crudele scherzo all'uomo. Dan si dà nelle mani della sua dipendenza e perde denaro, ritirando segretamente i fondi dai conti che gli sono stati affidati.

Questo film mostra cosa può portare alla dipendenza dal gioco. La storia è basata su eventi reali.

Due per i soldi, 2005

Brandon Lang ha subito un grave infortunio ed è stato costretto a lasciare il calcio americano. Decide di dedicarsi ai pronostici delle partite, cosa che gli porta molto successo e scatena l'interesse del famoso bookmaker Walter Abrams. La loro fruttuosa collaborazione porta milioni di dollari e lo fa nuotare nella ricchezza. Tuttavia, c'è un gioco pericoloso davanti a sé, una perdita in cui potrebbe costare caro sia all'allibratore che all'atleta.

Gli appassionati di scommesse live apprezzeranno la meravigliosa performance di Al Pacino, che ha interpretato l'allibratore un po' folle e fanatico, e il suo tandem con Matthew McConaughey ha permesso di sentire completamente l'atmosfera del film.

Hardball, 2001

Cartwright Conor O'Neil brucia la sua vita di debiti, bevendo e facendo piccole truffe. Il suo stile di vita dissoluto lo porta ad accettare di allenare una squadra di baseball per uscire dai debiti. Grazie a questo lavoro, Conor abbandona le scommesse e cambia radicalmente la sua vita.

Una buona recitazione e una trama forte piaceranno a tutti i gusti.

Player 5150, 2008

Un impiegato di una società di intermediazione di nome Joe è un ragazzo fortunato. Ha un lavoro di successo e una bella moglie. Viene avvicinato dalle persone più potenti di questo mondo, ma è legato a loro non solo dal suo lavoro. La voglia di giocare d'azzardo trasforma gradualmente la vita dell'eroe a testa in giù. Viene coinvolto in giochi e debiti senza fine, scommettendo il più costoso che ha.

Il film parla dell'effetto dannoso del gioco d'azzardo sulle persone, in particolare delle scommesse.

Eight Men Out, 1988

Nel 1919, la squadra di baseball dei Chicago White Sox perde la serie finale contro Cincinnati. Dopo un po', si scopre che c'è un processo penale e la squadra viene citata in tribunale.

Il film è basato su eventi veri e parla della pressione dei mafiosi sui giocatori sottopagati. Il dramma trasmette perfettamente tutto il lato oscuro degli sport professionali, le scommesse live e altri fattori di tali attività.