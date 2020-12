I Cantanti in gara a Sanremo 2021: i nomi dei big

Amadeus tra poche ore annuncerà la lista nel corso dello speciale San Remo Giovani su Rai1 e intanto impazzano il toto-nomi dei 26 papabili Big in gara al Festival di Sanremo 2021 che comincia a sfoltirsi. Le prime esclusioni fanno già discutere. Sono quelle di Morgan e di Leo Gassmann, il vincitore delle Nuove Proposte del 2020. Entrambi hanno affidato ai social il proprio rammarico, seppur con toni diversi. Acidi quelli di Morgan, protagonista dell'ultima edizione, complice la chiacchierata lite in diretta con Bugo (il video è stato il più visto dagli italiani su YouTube nel 2020, con 17 milioni di clic). La finale di Sanremo Giovani si avvicina, dal Teatro del Casinò di Sanremo, alle 21.30 su Rai1, Radio2 e RaiPlay, andrà in onda l’ultimo atto, quello decisivo, del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo. Un’edizione con numeri record, che ha visto ai nastri di partenza 961 proposte. Prima le audizioni e poi le semifinali di AmaSanremo hanno decretato che a giocarsi la finale saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli.

I 10 finalisti si esibiranno live accompagnati da una band e dovranno convincere la Giuria Televisiva che già li conosce bene per averli giudicati nei cinque appuntamenti di AmaSanremo.

Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, eccellenze della musica italiana in tutte le sue forme e le sue espressioni, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i 10 che raggiungeranno il Teatro Ariston. Al loro voto si aggiungerà quello popolare del Televoto e quello della Commissione Musicale, capitanata dal Direttore Artistico Amadeus. Infine, i 2 artisti selezionati dalla Commissione Musicale tra i vincitori di Area Sanremo, completeranno il gruppo delle 8 Nuove Proposte.

Sarà Amadeus a fare gli onori di casa, accompagnato dall’inseparabile Riccardo Rossi, in una serata che si preannuncia piena di sorprese. Il Direttore Artistico, infatti, svelerà i nomi dei Campioni del prossimo Festival di Sanremo.