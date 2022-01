I cappotti donna più cool dell'inverno 2022

Sono super cool, alcuni senza tempo, altri corrispondono alle tendenze del momento. I cappotti donna per l'inverno 2022 sono caldissimi, lunghi, modello a vestaglia oppure doppiopetto, color cammello o blu elettrico. Tra i brand must have c'è naturalmente Max Mara, che non manca mai quando si parla di cappotti, ma anche nomi più attuali come Toteme, di cui vi proponiamo un audace cappotto di pelle. Andiamo a vedere insieme i 5 cappotti donna selezionati per voi su cui investire per l'inverno 2022.

Cappotto in lana, 'S Max Mara



Ha una lunghezza piacevole e una morbidezza da sogno questo primo cappotto di Max Mara, della linea 'S Max Mara. Si tratta di un cappotto di lana vergine, cucito a mano, proposto nel colore cammello, ma anche in altre tonalità come il sabbia, blu notte e nero. Molto classico, la silhoutte del cappotto è a linea dritta, leggermente svasata sulla parte finale. I rever al collo sono proporzionati al cappotto e le maniche sono a kimono, con tasche a filetto all'altezza dei fianchi. Presenta una cintura da legare alla vita, ma se desiderato lo si può portare aperto, lasciando che la forma del cappotto si adatti a quella del vostro corpo. Lo potete acquistare qui.

Cappotto doppiopetto, RedValentino



Cambiamo completamente stile con questo doppiopetto di RedValentino. Dallo stile vagamente marinaresco, il capotto è realizzato in misto lana (è presente anche una percentuale di poliammide) e presenta un'abbottonatura frontale con bottoni dorati, su cui sono presenti rilievi ad àncora. Non presenta rever: il cappotto si chiude con un colletto alto. Lo potete acquistare con lo sconto del 10% sul sito di Mytheresa.

Trench di pelle con cintura, Toteme



La pelle non è certamente la materia più calda, ma è forse tra le più cool, soprattutto quando si tratta di capospalla. La nostra proposta ricade su Toteme e il suo lungo, morbido ed essenziale cappotto di pelle d'agnello nera. Il design è molto classico, con una silhoutte dritta, a cui si può aggiungere del movimento grazie alla lunga cintura da stringere in vita. Il cappotto presenta una zip frontale a vista che si interrompe per aprirsi all'altezza della patta. Lo potete acquistare al 40% da Mytheresa.

Cappotto doppiopetto, Gucci



Quanto è speciale questo cappotto blu elettrico di Gucci? I dettagli che lo rendono unico: la manica a tre quarti e sicuramente la lavorazione a pieghe sul retro del cappotto. L'abbiamo visto sfilare sulla passerella della collezione Aria, attirando l'attenzione su di sé grazie alla splendida tinta di blu elettrico della lana di cui è composto. Il modello del cappotto è doppiopetto, con bottoni dorati, rever a lancia e due profondi spacchi laterali. Lo potete acquistare qui.

Cappotto di lana, 'S Max Mara



Per concludere la wishlist dei cinque cappotti sui cui investire per l'inverno 2022, non poteva mancarne uno super lungo, come il modello Elisa di 'S Max Mara. Si tratta di un cappotto in doppio tessuto di lana, cuccito a mano, con rever e tasche a filetto. Anche questo modello presenta una linea leggermente svasata e l'effetto senza cintura è più abbondante rispetto al primo cappotto color cammello che vi abbiamo consigliato. Il colore nero può diventare più difficile da indossare al di fuori dell'inverno e dell'autunno: in alternativa lo stesso modello lo potete trovare anche nel color bianco latte. Sempre sul sito di Max Mara.