I cento passi, nel video musicale di un coro di Messina

Messina - Tante visualizzazioni su Youtube, perchè tanta è l'amozione che trasmettono questi ragazzi. “I cento passi” dei Modena City Ramblers. È il brano scelto dai ragazzi del coro dell'istituto Maurolico di Messina, arrangiato dalla Maestra Agnese Carrubba e interpretato dagli studenti del liceo classico con un video girato all’interno della scuola. La canzone è stata pubblicata su YouTube, per la chiusura dell’anno scolastico e per lanciare un messaggio forte e inequivocabile sull’importanza della cultura della legalità che la scuola coltiva e diffonde come uno degli obiettivi prioritari della formazione dei giovani.

La scelta del brano, della regia e della location, infatti, vogliono testimoniare che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, la scuola non deroga sui temi importanti da affrontare e su cui riflettere, e lo fa dando voce ai ragazzi, alla loro voglia di capire, di stare insieme e di cantare.

Il video è stato prodotto nonostante l’impossibilità di procedere regolarmente con lezioni e prove in presenza, quindi lavorando a distanza e montando, con il prezioso contributo della videomaker Deborah Bernava, le registrazioni fatte, sempre nel rispetto di tutte le norme anti-covid.