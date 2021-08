II centro dialisi di Scicli è aperto o chiuso? E' chiuso

Scicli - Il servizio Dialisi a Scicli è aperto o chiuso? La domanda è semplice, la risposta altrettanto: no.

Dopo la notizia pubblicata da Ragusanews con la quale si dava voce alle proteste e alle lamentale dei pazienti del Servizio di Emodialisi dell’Ospedale Busacca di Scicli, lasciati da settimane senza aria condizionata e con temperature che superavano i 40 gradi e dopo la rassicurazione avuta dai vertici dell’Asp alla richiesta formale di informazioni precise fatta dal sindaco della Città, Enzo Giannone, emerge la solita mezza bugia o mezza verità che tanto fa comodo a Piazza Igea per fare equilibrismo.

Era stata la stessa azienda sanitaria provinciale oggi a diramare un comunicato stampa con il quale definiva la notizia della chiusura del reparto del “tutto infondata”. Ma infondata non era.

E mentre a Piazza Igea si redigeva il comunicato stampa per correre ai ripari e smentire, alle ore 10,03 il Dirigente responsabile del reparto rilevava che “in seguito al perdurare dei lavori di sistemazione degli impianti di climatizzazione presso il servizio di Emodialisi dell’Ospedale Busacca, si chiede alla S.V. di autorizzare il temporaneo trasferimento dei pazienti in dialisi a Scicli presso le strutture ospedaliere di Modica e Ragusa sino al corretto ripristino del microclima ambientale”.

La proroga del trasferimento del Servizio veniva autorizzata dal Direttore sanitario, Raffaele Elia.

Ergo, il servizio di dialisi al Busacca di Scicli al momento non c’è. La notizia, sì. A fronte di tanta scienza nella smentita delle notizie, rispondiamo con ironia. Sai che c'è? “A Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata”.