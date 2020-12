I cesti natalizi enogastronomici da regalare

Il cesto natalizio è un piccolo presente che, oltre a essere decisamente utile, viene sempre apprezzato da tutti. Ma come creare il cesto perfetto per conquistare il loro cuore passando per il palato? Ti aiutiamo noi con in questo articolo.

Con i cesti natalizi si va sempre sul sicuro, è da sempre il regalo natalizio più apprezzato da chiunque, l'unica idea regalo per la quale non è necessario conoscere i gusti del destinatario. Ma resta il regalo più apprezzato per tutti gli amanti della buona tavola. Chiunque sia e qualunque rapporto abbiate con il destinatario del vostro regalo, le ceste di Natale gastronomiche sono il mezzo migliore per conquistare il loro cuore passando per il palato. Dalle ceste più economiche a quelle con prodotti gourmet. Proposte di strenne natalizie già pronte ve ne sono a bizzeffe, ma spesso non è facile scegliere quella adatta che ci convince in toto. Molti sono esteticamente molto attraenti ma il contenuto può essere deludente in termini di qualità specie se guardiamo quelli proposti nei supermarket. Altri costano uno sproposito, altri ancora contengono uno o più prodotti che sappiamo con certezza non piacerebbero ai nostri cari. Insomma trovare cesti natalizi preconfezionati perfetti non è impossibile ma spesso è molto molto difficile, per questo spesso conviene realizzare un cesto natalizio home made.

Come occorre per fare un cesto natalizio perfetto?

Il cesto

Decorazioni per il cesto natalizio

Cosa mettere nel cesto natalizio

I cesti natalizi da regalare

Come fare un cesto natalizio

I regali home made sono da sempre i più apprezzati, anche quando si parla di cesti di natale. Questi doni, perfetti anche per le situazioni più formali o dove non si sa mai cosa regalare, sono ancor più belli quando vengono realizzati home made scegliendo personalmente tutti gli elementi contenuti nella cesta regalo. Dal cesto all'incarto passando per dolci e leccornie, ma non solo, che proprio non possono mancare. Abbiamo realizzato una guida ad hoc per aiutarti passo passo per creare la cesta perfetto per augurare buon Natale ai tuoi cari e per conquistare il loro cuore passando dal palato.

Scegliamo la cesta giusta

Partiamo dalle basi, per realizzare un cesto natalizio gastronomico è bene scegliere, per prima cosa, il contenitore che andrà ad accogliere tutti i prodotti da noi selezionati. Materiali, forme e dimensioni sono diverse e non sono solo più legate al caro e vecchio cesto di vimini. Se ami i grandi classici, il cesto natalizio gastronomico deve essere in vimini e di forma rettangolare, tonda o ovale. Stai pensando a un cesto davvero speciale? Puoi scegliere, allora, un cestino da pic nic che, una volta svuotato, avrà nuova utilità. Cerchi una soluzione green? Puoi optare per i cesti in cartone che, se vuoi, potrai anche personalizzare.

Decorazioni per il cesto natalizio

Una volta scelto il cesto bisogna procurarsi anche tutte le decorazioni per abbellirlo e trasformarlo in un regalo di Natale di tutto rispetto. Primo elemento da procurarsi: sicuramente i fogli trasparenti per incartare il cesto: eleganti, belli da vedere, e allo stesso tempo mettono in mostra perfetta il contenuto del cesto.

Altro accessorio fondamentale: la finta paglia di carta che si usa non solo per decorare, ma anche per riempire le parti vuote del cesto e creare un effetto esteticamente più ricco. E per finire diamo il tocco natalizio: puoi chiudere il pacco utilizzando i classici nastri o coccarde da regalo, oppure aggiungere qualche piccola decorazione natalizia.

Cosa mettere nel cesto natalizio?

A questo punto non ti resta che scegliere con cura cosa mettere dentro il cesto. I dolci di Natale sono tra i più attesi dell’anno e, per questo, chi riceverà un cesto natalizio a tema non potrà che esserne super felice.

Gli elementi perfetti per realizzare un cesto natalizio devono essere pochi ma ben studiati. Dolci e non solo che portano, in men che non si dica, tutta l'atmosfera natalizia. Un grande classico che non annoia mai: il panettone. La sfida tra pandoro e panettone è eterna, ma per non far torto a nessuno meglio aggiungere anche un pandoro artigianale nel cesto natalizio. Stappare è d'obbligo a Natale e, per farlo, è bene scegliere una bottiglia di bollicine che lasci tutti senza parole. È una piccola accortezza che può scaldare il cuore: il miele italiano è una delizia da inserire nel cesto o le marmellate , perfette e molto apprezzate anche quelle di tipo bio. Perfetto si Chi dice Natale dice torrone, meglio sceglierlo in versione mini (per non esagerare) e in una scatola da collezione. Insieme al dolce che con i formaggi sarà un regalo più che gradito. Lenticchie, cotechino, frutta secca: gli indispensabili in un cesto natalizio sono davvero tantissimi.

I cesti natalizi da regalare

Poco tempo e poca manualità? Non è un problema, non è obbligatorio realizzare un cesto natalizio gastronomico fai da te. Sul mercato, infatti, esistono già tantissime soluzioni già pronte che possono ricoprire il gusto di tantissime persone.

Tutti i cesti natalizi fai da te sono assolutamente originali. Un cesto natalizio home made è sempre tra i più apprezzati per conquistare il cuore del destinatario passando per il suo palato.