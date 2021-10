I commissari prefettizi pronti a lasciare Vittoria dopo 3 anni

Vittoria - Termina uno dei commissariamenti per mafia più lunghi in Italia. Colpa del Covid, non della mafia. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è recato in visita stamane a Vittoria, accolto dai commissari prefettizi del Comune Filippo Dispenza, Gaetano D'Erba e Giovanna Termini. Il governatore si è intrattenuto sul lavoro svolto dalla commissione in questi quaranta mesi, pur tra tante difficoltà e incomprensioni, e sulle emergenze economiche e sociali del grosso centro agricolo.

«Ho voluto personalmente ringraziare i commissari, a conclusione del loro mandato - dice il presidente Musumeci - per l’impegno profuso alla guida del Comune. Il mio governo ha offerto loro ampia collaborazione con interventi concreti, non ultimo il finanziamento per riqualificare il mercato. È la prova di quanto utile sia la leale collaborazione tra le istituzioni. La parola, adesso, torna al popolo vittoriese».

Intanto, domani, 2 ottobre alle ore 11, in piazza del Popolo a Vittoria, comizio di Fratelli d’Italia al quale parteciperà la leader Giorgia Meloni. Sul palco si avvicenderanno Alfredo Vinciguerra, coordinatore cittadino di FdI, Salvo Pogliese, sindaco di Catania nonché coordinatore di FdI per la Sicilia orientale e Salvo Sallemi, candidato a sindaco della città di Vittoria.

I candidati alla carica di sindaco sono quattro. I quattro candidati sono: Francesco Aiello, (sostenuto da Pd, Città Attiva, Cento passi, Psi, Italia in Comune, Progetto impresa, Progetto Vittoria, Articolo Uno, Il cittadino); Salvatore Di Falco ( Lista civica Di Falco sindaco, InMovimento-equità territoriale, Vittoria Unita); Piero Gurrieri (Movimento 5 Stelle) e Salvatore Sallemi (sostenuto da Fratelli d’Italia, Diventerà bellissima, Lega/Movimento politico Sviluppo ibleo, Vox Italia).

Il Comune fu sciolto per mafia il 27 luglio 2018.