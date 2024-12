I concorsi nella sanità di Sicilia, i posti disponibili

Palermo - La Sicilia rilancia il sistema sanitario pubblico con l’avvio di numerosi concorsi per medici, infermieri e personale amministrativo. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Salute guidato da Giovanna Volo, mira a colmare le carenze di organico registrate a seguito dell’esodo di professionisti verso il settore privato, fenomeno accentuatosi durante la pandemia. La direttiva del dirigente Salvatore Iacolino ha rimosso l’obbligo di autorizzazione preventiva per le assunzioni, ha sbloccato la situazione, permettendo alle aziende sanitarie di avviare le procedure di reclutamento.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, guidata da Daniele Faraoni, ha bandito il maggior numero di posti: 263, tutti a tempo indeterminato. Le selezioni più corpose riguardano dirigenti medici di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (40 posti), dirigenti medici di organizzazione dei servizi sanitari di base (40 posti), psichiatri (30 posti) e personale del settore emergenza-urgenza (20 posti). Numerose altre posizioni sono aperte in diverse specializzazioni mediche, tra cui cardiologia, medicina interna, neonatologia, neuropsichiatria infantile, chirurgia generale, ginecologia e ostetricia. L’ASP di Palermo ricerca anche figure tecnico-amministrative come biologi, chimici, farmacisti, fisici, avvocati, architetti e ingegneri.

Anche l’ASP di Catania ha avviato un importante piano di reclutamento con 189 posti a concorso. Tra le aree con maggiore richiesta figurano anestesia e rianimazione (18 posti), emergenza-urgenza (43 posti), medicina interna (16 posti), psichiatria (17 posti) e ortopedia (11 posti). Completano l’offerta 72 posti per dirigenti medici nell’organizzazione dei servizi sanitari di base e diverse altre posizioni in altre discipline. Anche gli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello hanno aperto concorsi per diverse figure, tra cui due oftalmologi. Nelle scorse settimane, altre ASP siciliane, tra cui quelle di Caltanissetta, Messina e Siracusa, hanno pubblicato bandi per circa 300 posti, con scadenze variabili.