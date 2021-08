I costumi bagno da uomo: dalle fantasie geometriche alle righe marinare

Boxer sì, boxer no. Meglio lo slip, rigorosamente tinta unita. Voi da quale parte state? D'estate preferite la comodità di un costume da bagno tipo boxer o la maggiore aderenza di uno slip? Noi nel dubbio vi abbiamo preparato entrambe le soluzioni nelle fantasie più di tendenza per questa estate 2021.

Le righe marine





Boxer Uomo Costume Formentera, Calzedonia



Mare spesso rima con righe: ecco che Calzedonia propone un boxer da uomo di media lunghezza, che potete acquistare già in saldo sul sito ufficiale del brand. Realizzato in tela presenta un eleastico che si arriccia in vita e coulisse esterna, tasche laterali con retina interna e tasca posteriore. Le micro righe hanno il colore dell'acqua più cristallina.





Costume da bagno a righe, Ron Dorff



Il classico costume marino lo propone Ron Dorff, in saldo del 20% su Farfetch. Bicolore bianco e blu, le righe orizzontali si estendono su tutto lo slip caratterizzato da vita elasticizzata.

Le geometrie del mare





Costume Amalfi, Gassa d'Amante



Porta il nome di una delle più belle città di mare italiane: Amalfi è la stampa che decora questo boxer di Gassa d'Amante Milano. Realizzato in poliestere ottenuto dal recupero di plastica dispersa nell'ambiente, questo costume da bagno è cucito a mano e presenta una corda annodata come fosse la cima di una barca. La fantasia si ispira alle ceramiche e ai colori della Costiera Amalfitana.





Praiano micro elastico, Peninsula Swimwear



Un'altra città della Costiera Amalfitana dà il nome alla linea di costumi di Peninsula Swimear: Praiano ispira la fantasia che dipinge questi boxer dal gusto mediterraneo. Il costume presenta due tasche laterali e naturalmente la fodera interna con retina. Anche questo costume da bagno è realizzato in poliestere del tutto riciclato.

La tinta unita





Icon Swim Briefs, Dsquared2



Tinta unita per Dsquared2 e lo slip della linea ICON: realizzato in jersey sintetico, il costume presenta sul davanti la coulisse per regolare la vita e il logo "ICON" stampato in giallo sul tessuto blu.





Stromboli lino elastico, Peninsula Swimwear



Da Peninsula Swimwear arriva una bella alternatica ai tessuti sintetici, compreso il poliestere ottenuto da plastica riciclata: un costume da bagno di lino, tinta unita. Bellissimo il modello Stromboli in blu tinta unica, le due tasche laterali e il pattern a contrasto. Realizzato a mano in Italia, è la scelta più elegante per godersi il mare siculo.