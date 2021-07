I data breach sono un rischio online, una vpn è fondamentale

La violazione dei dati online, come una vpn può aiutare

Senza Internet, la vita moderna sarebbe quasi impossibile. Il mondo online è pieno di possibilità, sia di lavoro che di svago. È possibile connettersi con utenti di tutto il mondo, in paesi di cui non si conosceva nemmeno l’esistenza. È possibile giocare a videogame online, direttamente dallo smartphone. Con l’innovazione dello smart working, Internet è anche fondamentale per rimanere connessi con l’ufficio o per inventarsi un nuovo lavoro, magari come freelance. Sfortunatamente, anche cadere in trappole oppure essere vittime di hacker o di violazione di dati personali. I rischi del mondo digitale esistono. Però esistono anche le protezioni. Senza dubbio, la più efficace e popolare è la connessione vpn. Di cosa si tratta? È ora di scoprire cos’è una vpn e tutti i vantaggi dei migliori vpn Letteralmente, significa “virtual private network,” cioè rete privata e virtuale. L’installazione su browser, computer e smartphone è facile e veloce, una volta scelta la connessione più adatta ai propri bisogni. Infatti, esistono connessioni che proteggono dalla violazione dei dati personali, esistono quelli adatti allo streaming senza restrizioni geografiche e anche reti vpn che assicurano l’anonimato online. Ovviamente, i migliori vpn offrono tutti tre i servizi, senza dover rinunciare a nulla.Quindi, quali sono i benefici di installare un vpn sul computer oppure sullo smartphone? Ecco i 5 benefici della vpn dagli esperti di cyber sicurezza di IT.VPNWelt : ● Protezione contro la. Online, è facile cadere in trappole tese da criminali. Come il phishing, quando gli allegati di email nascondono virus. Oppure minacce digitali come il furto di password, che a sua volta porta al furto di informazioni personali. Grazie a crittografia e protezioni di ultima generazione, unaassicura la protezione di tutti i dati. ● Usare una rete WiFi pubblica senza rischi. Infatti, una WiFi pubblica può essere comoda, ma ha i suoi rischi. Per gli hacker, è più facile lanciare attacchi. Con una vpn, è possibile usare una rete pubblica senza pericoli, grazie allo scudo digitale che questa offre. ● Lo streaming senza limiti. Chi ha provato a vedere programmi o show di diversi paesi, sicuramente avrà incontrato difficoltà e restrizioni geografiche. Con una, questi limiti non esistono più. Infatti, questa rete privata permette di accedere a molteplici server in diverse e varie destinazioni del mondo. Con un virtual private network, lo streaming è illimitato. ● Anonimato, assicurato. A volte, andare online significa cercare l’anonimato, per motivi diversi, anche per assicurarsi che nessuno possa rintracciare le impronte digitali. Con una, è possibile rimanere anonimi 24 su 24. ● Isono disponibili sia per computer che per smartphone. Dato che oltre 50 milioni di italiani usano Internet per oltre sei ore al giorno, un vpn è essenziale. In più, il 97% degli italiani ha uno smartphone. Quindi, è importante proteggere anche il proprio telefono. La buona notizia: è possibile installare una rete vpn anche su smartphone. Insomma, i vantaggi dell’uso di una connessione vpn sono indiscutibili. Così come lo sono i rischi del mondo digitale. Prima fra tutti, la violazione del trattamento dei dati personali.Nessuno è immune ai rischi online, nemmeno un gigante come Facebook. Infatti, il sito di social media è stato vittima di hacker, che hanno rubato i dati di 36 milioni di utenti italiani. Un’altroè quello della piattaforma di domini e siti Aruba, dove sono stati esposti i dati di fatturazione dei clienti. Gli esempi potrebbero continuare perchè, nel 2019, ci sono stati 4 casi di data breach ogni giorno. Infatti, non dev’essere uno scandalo nazionale. La violazione può capitare anche a un cittadino disattento.Come scrive il Garante della Privacy,: ● Portare al furto di dati personali ● L’accesso di persone non autorizzate ai dispositivi e account online ● L’alterazione delle informazioni ● la divulgazione non autorizzata dei dati personali Insomma, le conseguenze di un data breach sono serie. Per proteggersi, basta una. Facile e veloce, i dati sono sempre al sicuro. Inutile aspettare.