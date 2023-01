I dieci Cannoli migliori in Italia 2023: la classica

Quali sono i migliori cannoli siciliani? Se lo è chiesto 50 Top Italy, il sito dedicato all'enogastronomia e all'ospitalità curato da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Il cannolo di ricotta è un dolce iconico conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. La “scorza” ripiena di ricotta più buona, secondo gli esperti, è quella prodotta dal Caffè Sicilia di Noto

La scelta delle pasticcerie e del miglior cannolo si riferisce alla ricetta più classica, quella in cui la scorza fritta e croccante si farcisce rigorosamente al momento. Si possono includere o meno le gocce di cioccolato, la granella di pistacchio e le scorzette d’arancia candita. In Sicilia la ricotta si produce da febbraio a maggio. E sta per arrivare Carnevale. Il cannolo è il dolce per eccellenza del Carnevale (in Sicilia i dolci avevano, un forte legame con il calendario liturgico). Il suo nome deriva, probabilmente alle canne che venivano utilizzate per avvolgere la pasta nella cialda mentre veniva fritta.

Palermo è la più rappresentata

Nella classifica stilata, risulta Palermo la provincia più rappresentata con ben cinque pasticcerie citate. Ma secondo gli esperti, il cannolo di ricotta più buono è quello prodotto dal Caffè Sicilia di Noto.

La classifica de I Migliori Cannoli 2023 è stata realizzata con il consueto metodo di 50 Top: un primo un sondaggio di voto, a cui hanno partecipato oltre 50 persone, ha stabilito i primi 20 cannoli, assaggiati poi da un panel ristretto per definire la classifica dei top ten, rispettando sempre la forma dell’anonimato così come da policy della guida.

Ecco i 10 Migliori Cannoli in Italia

– Latteria Sorrentina Award per 50 Top Italy 2023

10. Pasticceria Di Noto - Piana degli Albanesi (PA), Sicilia

9 – Pasticceria Da Josè -Palermo, Sicilia

8. Pasticceria Russo dal 1880 - Santa Venerina (CT), Sicilia

7 – Caffè del Corso F.lli Biscari – Santa Cristina Gela (PA), Sicilia

6 – Extra Bar Petta – Piana degli Albanesi (PA), Sicilia

5 – Antica Dolceria Bonajuto – Modica (RG), Sicilia

4 – Euro Bar Dattilo – Dattilo (TP), Sicilia

3 – Pasticceria Cappello – Palermo, Sicilia

2 – La Pasticceria di Maria Grammatico – Erice (TP), Sicilia

1 – Caffè Sicilia – Noto (SR), Sicilia

