I diritti dei bambini in un cartellone

Scicli - Oggi 20 Novembre è il settantesimo anniversario dei diritti dei bambini dell'infanzia e dell'adolescenza. Per tale ricorrenza i bambini della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo Giovanni Dantoni plesso Villa Penna hanno colorato un cartellone rappresentando i loro diritti. I bambini hanno espresso i loro desideri, chiedendo di vivere in pace, in un ambiente sano e protetto, circondati dall'amore della famiglia e degli amici.