I dolci tipici dell’Epifania in Sicilia

In Sicilia il 6 gennaio si festeggia l’Epifania. Si tratta dell’ultima occasione del periodo di Natale per riempire di cibo le tavolate, dai piatti salati fino ai dolci tipici. Con l’Epifania arriva l’ultima occasione delle feste per fare una scorpacciata di dolci, che si trovano nelle calze e che arrivano solo ai più buoni. Da ogni regione d’Italia, da ogni parte del mondo, i dolci della Befana sono l’occasione più dolce per terminare le vacanze e riprendere con la solita routine. Ecco allora i dolci della Befana più noti in Sicilia

L’Epifania è la festa che celebra la manifestazione di Gesù ai Re Magi.

Nella tradizione cristiana l’epifania (termine che deriva dal greco e che vuol dire “manifestazione”) è la festa che rievoca la visita dei Re Magi al Bambino Gesù nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. La befana è conosciuta dai bambini perché porta i doni nella notte dell’Epifania. Il nome “befana”, infatti, è la versione popolaresca del termine greco “epifania” con cui viene denominata la festa che segue il Natale e che commemora la visita dei re Magi a Gesù.

Come si festeggia in Sicilia la festa dell’Epifania?

Anche la gastronomia segue le usanze e le tradizioni locali. Per i bambini più “monelli”, le nonne e le mamme, preparano il carbone fatto di zucchero, albume d’uovo e colorante alimentare.

Tra i dolci tipici, più apprezzati per l’Epifania troviamo in Sicilia, troviamo i buccellati, la frutta candita, i biscotti di pasta frolla, la frutta secca e il torrone di mandorle.

Tra i primi piatti, il risotto all’arancia con gamberetti, un piatto delicato fatto con frutta di stagione, così come il risotto al radicchio. Tra i secondi piatti va molto il il Baccalà con l’uva passa o il Canazzo fatto con verdure di stagione. Piatti gustosi e genuini per chiudere al meglio le feste natalizie non possono mancare i dolci tipici. L’abitudine di inserire dei doni all’interno di una calza appesa al focolare nella notte della befana avrebbe un significato propiziatorio e di rinnovamento per l’anno nuovo, risalente a moltissimi anni fa. Si tratta di una ricorrenza in cui trionfano i dolci tipici

Dentro le calze da appendere ci saranno i dolci legati alla tradizione del Sud dell’Italia, oltre all’immancabile carbone dolce. Questa tradizione richiama il fuoco, che si accendeva nei primi giorni di gennaio, come elemento di buon auspicio per il raccolto. Il carbone, quello vero, era invece una “punizione” per i bimbi che si erano comportanti male.

Epifania in Sicilia: tradizioni dolci e usanze a tavola

Il buccellato: il dolce siciliano dell’Epifania

Ogni parte d’Italia ha i suoi prodotti. In Sicilia, naturalmente, continua a trionfare il Buccellato, dolcissimo signore delle festività natalizie. Il buccellato è il più famoso dolce siciliano preparato per la festa del 6 gennaio. Questa ciambella di pasta frolla ripiena di canditi, frutta secca e cioccolato compare sulle tavole dell’isola già dall’8 dicembre, festa dell’immacolata. Ma la tradizione unita al sapore delizioso ne fanno un dolce legato a tutte le festività natalizie.

Ne esistono molte versioni – e sono tutte deliziose. In alcune zone è anche una frolla scenografica e deliziosa, ripiena di composta di fichi, frutta secca, cioccolato e zuccata. Non si tratta dell’unico dei dolci della Befana della nostra regione.

Torrone di mandorle

Molto amato in Sicilia è anche il torrone di mandorle. Da noi, con le mandorle, si preparano alcuni torroni che richiamano i croccanti, come la cubbaita. Zucchero e frutta secca tutta da mordere, come nel caso della giuggiulena, che è fatta invece con il sesamo.



La “cubbaita“ o “giggiulena“

La “cubbaita”, conosciuta anche come “giggiulena” (in dialetto siciliano significa “sesamo“) nella Sicilia orientale, è un dolce croccante a base di mandorle, pistacchio o sesamo che viene preparato nella forma di barrette. Una specialità siciliana molto diffusa in particolar modo a Ragusa dove viene apprezzata specie per l’aroma del miele. La “cubbaita” viene spesso ricollegata anche all’idea del classico torrone siciliano.

I “cantucci“ o “quaresimali“

I “cantucci” o “quaresimali“, sono i biscotti ideali da servire alla fine di un pranzo o di una cena abbondante. Vengono chiamati anche “quaresimali” poiché famosi anche nel periodo di Quaresima, infatti in passato venivano preparati dalle monache prima della Pasqua. Sebbene la loro origine sia toscana pure in Sicilia sono ormai molto diffusi. Si tratta di un impasto leggero, e che dunque non appesantisce, a base di mandorle. Tali biscotti vengono accompagnati generalmente al liquore Marsala.

Le tradizioni siciliane a tavola

A Gratteri– “A Vecchia” si dice abiti in una grotta, detta Grattara, che si trova nel monte di fronte al centro abitato. La sera del 31 gennaio, “a vecchia”, avvolta in un lenzuolo bianco e a dorso di un asino si dirige, tra la gioia dei bambini ed il vociare degli adulti, verso l’abitato, dispensando durante il cammino regali, caramelle e i “turtigliuna”, dolci tipici locali a base di mandorle, noci, nocciole e frutta secca.

A Messina– nel quartiere Bordonaro della città dello stretto, il giorno dell’Epifania nella piazza principale, viene allestito “u ‘pagghiaru”, formato da una pertica alta nove metri circa e rivestita di rami di corbezzoli, agrumi, ciambelle di pane azzimo e cotone, che simboleggia un abete natalizio, sulla cui cima si trova una croce alta due metri, abbellita con frutta, nastri, ciambelle e forme di pane, che rappresenta il premio per i 14 partecipanti che la sera dell’Epifania, dopo la celebrazione della Santa Messa si arrampicheranno per aggiudicarsela. I festeggiamenti folkloristici si concludono con una pantomima sull’eterna lotta tra l’uomo e le insidie della natura, rappresentazione che prende il nome in dialetto “U’ cavadduzzu e l’omu sabbaggiu” e che viene effettuata da due maschere.