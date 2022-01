I fatti più insoliti del poker che sorprendono i giocatori del casino live

Il poker è il gioco di carte più conosciuto in tutto il mondo. Migliaia di giocatori di casino live fanno scommesse su di esso ogni giorno. Tuttavia, anche i giocatori esperti non conoscono alcuni fatti insoliti del poker. Questi sono i più sorprendenti.

Una Lunga Storia

Secondo alcune fonti, il poker è apparso più di 1.000 anni fa. Ha assorbito una varietà di elementi del domino e tutti i giochi di carte. Nel 900 d.C., giochi simili al poker erano popolari tra gli imperatori della Cina.

Molte Varianti

Oggi, ci sono oltre 160 diverse varietà di poker, ma solo 20 di esse sono popolari. Inoltre, il 90% degli utenti dei casino live giocano solo due versioni del gioco, come il Texas Hold'em e l'Omaha.

Il Numero di Carte

È da notare che le 52 carte del mazzo non sono state inventate per caso. Questo è esattamente il numero di settimane che ci sono in un anno. I 4 semi nel poker corrispondono alle 4 stagioni (inverno, estate, autunno e primavera). Se si sommano i valori di tutte le carte che compongono un mazzo, si ottiene il numero 364 (o 365 se si aggiunge il jolly).

Cambiare I Mazzi Di Carte

In tutti i casinò terrestri, il mazzo di carte viene cambiato ogni 15 minuti. Durante i grandi tornei, i casinò sprecano diverse centinaia di nuovi mazzi di carte, che vengono poi venduti a stabilimenti di minor successo.

Il Più Grande Torneo Di Poker Si È Tenuto Nel Regno Unito

Un torneo di poker tenutosi nel giugno 2013 a Onchan, Isola di Man, con fino a 225.000 partecipanti, è stato inserito nel Guinness dei Primati come il torneo con il maggior numero di giocatori. I partecipanti hanno pagato solo 1$ per entrare e sfidarsi per il primo premio di 25.000$.

Un Sacco di Fan

Secondo le statistiche sportive, il poker in TV è guardato dal maggior numero di spettatori, senza contare gli appassionati di calcio. Il loro pubblico è al primo posto in termini di audience.

Il Diametro Delle Chips

Le chips usate nei casinò per giocare a poker hanno sempre lo stesso diametro, 39 millimetri, ma il loro peso può variare. Le fiche vere, usate nei casinò terrestri di lusso e nei tornei prestigiosi, hanno una piastra interamente metallica all'interno, che permette loro di pesare fino a 12 grammi, mentre le più comuni fiche di plastica pesano tra i 4 e i 9 grammi.

Storia Degli Hamburger

I primi hamburger sono apparsi grazie al poker! Accadde quando Sir John Montague, il famoso duca d'Inghilterra, ordinò ai suoi servitori di servirgli del cibo in modo che non lo distraesse dal giocare a carte con i suoi amici. Così, i servi misero il ripieno non sopra il pane ma tra le due pagnotte.

Limiti d'Età Rigorosi

Molti paesi e giochi di casino live hanno severi limiti d'età per i giocatori di poker. In media, è di 21 anni, ma non c'è menzione dell'età massima consentita da nessuna parte. Ti sorprenderemo con entrambe le cifre: appena Joe Cade ha compiuto 21 anni, ha partecipato e vinto uno dei più grandi tornei, ma il signor Paul McKinney ha ottenuto il suo primo braccialetto d'oro delle World Series of Poker a 80 anni.

Un Partecipante Cieco

Una volta, un cieco ha giocato a poker in un torneo delle World Series of Poker. È successo nel 2007 quando Hal Lubarsky, che era completamente cieco, ha partecipato a uno dei suoi tornei. Non poteva vedere i suoi avversari o le carte che gli venivano distribuite. Per capire cosa stava accadendo nel deal, usò un dispositivo che leggeva le sue carte e gli trasmetteva i loro nomi attraverso un microfono nell'orecchio. Il mazziere annunciava le carte ad alta voce mentre le disponeva sul tavolo. Come risultato, Hal si piazzò al 197° posto.

Un Reato

All'inizio del 20° secolo, lo stato del Nevada rese il gioco d'azzardo un reato penale. Questo portò allo sviluppo di stabilimenti clandestini per il gioco d'azzardo. Poi, il governo degli Stati Uniti risolse il problema piuttosto facilmente. Nel 1931, il poker fu legalizzato, e tornò nei casinò locali di terra e nelle sale da gioco.