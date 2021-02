I free to play nella competizione

Dopo anni nei quali si è guardato ai videogiochi come semplici passatempi, quando non delle mere forme di intrattenimento, questi hanno finalmente cominciato a mettersi in luce oltrepassando i limiti che ad essi erano tradizionalmente riconosciuti. In effetti sempre più spesso, al netto delle resistenze più tradizionaliste, i videogiochi vengono accostati ai più svariati campi. I maggiori franchise videoludici, quelli che si snodano nell’arco di più titoli, comprendono componenti di serialità che ne legittimano l’accostamento al cinema senza alcun imbarazzo. I videogiochi ormai vengono utilizzati con sempre maggiore disinvoltura nell’ambito di iniziative culturali, diventando prodotti distribuiti anche da enti museali. E, addirittura, non sono rare iniziative benefiche che vedano coinvolti titoli videoludici: ha fatto notizia che, all’indomani del rogo che nell’aprile 2019 ha pesantemente danneggiato la storica cattedrale parigina di Notre Dame, la software house Ubisoft abbia offerto di utilizzare per la ristrutturazione le proprie scansioni 3D dell’edificio, utilizzate per ricostruirlo all’interno del gioco Assassin’s Creed Unity. Limitandosi a verificare qualche dato, è significativo come il valore del mercato dei videogiochi oggi sia ampiamente superiore a quello del cinema e dello sport.

Considerato in quanti ambiti i videogiochi abbiano pesante influsso, quindi, risulta certamente poco sorprendente come ormai siano indiscussi protagonisti anche in eventi altamente competitivi, soprattutto quando si prendono in considerazione i giochi free to play. Si tratta, come dice il nome, di giochi che non richiedono di essere acquistati per potervi giocare, compensando il mancato guadagno legato all’acquisto con sistemi di shopping all’interno del gioco stesso, spesso contenuti estetici. Ad ogni modo, l’aspetto interessante è che tali titoli permettono di far entrare in competizione qualsiasi giocatore, senza che questo debba spendere per l’acquisto del titolo.

È diventato un vero e proprio esport, per esempio, Fortnite, l’indiscusso protagonista del genere battle royale, il cui successo lo ha reso la piattaforma ideale per organizzare eventi su scala internazionale: la prima edizione del mondiale, in effetti, è stata seguita da innumerevoli utenti sulle piattaforme di streaming, e addirittura è stato utilizzato il noto stadio newyorchese che fa da palcoscenico agli US Open per ospitare maxischermi e numerosissimi giovani i quali si sono radunati a seguirlo come una vera e propria partita tradizionale, in un clima generale riconducibile alle più classiche convention fumettistiche. Il tutto per un gioco che, appunto, è liberamente accessibile a chiunque. Altro gioco gratuito protagonista di numerosi tornei in tempi recenti è Call of Duty, che è stato in grado di aggiornarsi inserendo un’ampia modalità free to play: Warzone. I tornei del gioco, in effetti, stanno avendo un successo enorme, tanto da generare delle polemiche senza precedenti nei confronti di quegli elementi di gameplay la cui aggiunta periodica va a modificare gli equilibri del gioco: è il caso della skin di un particolare personaggio, che molti considerano fuori luogo in considerazione proprio della natura di free to play del titolo. Anche Counter Strike Global Offensive, ultima versione del titolo nato come mod amatoriale di Half Life, è amatissimo dalla platea di videogiocatori competitivi. Nonostante sia ben noto il numero di giocatori che fanno uso di cheat per ottenere risultati migliori, vera e propria piaga del gioco, il titolo resta ancora oggi uno dei più giocati in ambito competitivo e di tornei, organizzati anche dalla community italiana. Persino in giochi che per la loro stessa natura sono competitivi per definizione, come è il caso del poker, si assiste all’aumento di attrazione verso piattaforme che permettono di giocare a poker online gratis, eliminando quindi in radice qualsiasi tipo di prerequisito di carattere economico per poter giocare.

Infine, cambiando drasticamente genere, sono molto in voga anche i tornei di un altro gioco gratuito: Rocket League. La natura di free to play del gioco, subentrata in tempi relativamente recenti e intuendone proprio le potenzialità competitive, lo ha reso estremamente in voga, cosa testimoniata anche dall’alto numero di tornei professionali che sono stati calendarizzati per il 2020. D’altra parte, come si può negare il fascino di un gioco nel quale fine ultimo è segnare più goal dell’avversario mentre si guida una macchinina?