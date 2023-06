I funerali di Berlusconi. FT. VD

Milano - Mercoledì pomeriggio al Duomo di Milano c’è stato il funerale di Silvio Berlusconi, celebrato dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. È stato un funerale di Stato, come prevede la legge per tutti gli ex presidenti del Consiglio (ma il governo ha dichiarato anche un giorno di lutto nazionale, fatto che invece è piuttosto insolito). All’interno del Duomo sono state ammesse solo 2.300 persone, tra alte cariche dello Stato, politici stranieri, e ovviamente familiari e amici di Berlusconi. Nella piazza all’esterno gli accessi sono stati contingentati e la capienza è stata limitata a 10mila persone (solitamente la capienza della piazza del Duomo per eventi di massa come manifestazioni o concerti è di 20mila persone, ma la prefettura ha deciso di dimezzarla per ragioni di sicurezza).

Il feretro di Berlusconi è arrivato poco prima delle 15 in piazza del Duomo direttamente da Arcore, dove si trova la residenza dell’ex presidente del Consiglio, Villa San Martino, in cui in questi giorni era stata allestita la camera ardente. È stato esposto per alcuni minuti sul sagrato prima di essere portato all’interno della chiesa. Tra i politici presenti al funerale c’erano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e gran parte dei membri del governo.

Tra i rappresentanti dell’opposizione c’erano la segretaria del PD Elly Schlein e il leader di Azione Carlo Calenda, mentre non è andato Giuseppe Conte, capo del Movimento 5 Stelle. C’erano anche gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi, Mario Monti e Matteo Renzi. In rappresentanza della Commissione Europea c’è stato Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici. Tra i leader politici stranieri c’erano il presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber, il primo ministro ungherese Viktor Orbán, il presidente iracheno Abdul Latif Rashid e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.