I funerali di Biagio Conte martedì mattina in Cattedrale

Palermo - I funerali di Biagio Conte saranno celebrati martedì 17 alle 10.30 in Cattedrale. Oggi alle 16 verrà invece aperta la camera mortuaria in via Decollati, nella sede della Missione Speranza e carità, fondata dal laico che, dopo aver combattuto con la malattia, si è spento stamattina. La salma del frate resterà esposta fino a lunedì nella Missione per consentire ai cittadini di rendergli l'ultimo omaggio. Lunedì 16 verrà poi portata in corteo nella Cattedrale. Qui è prevista una veglia, che inizierà sempre lunedì alle 21 e si concluderà a mezzanotte. Poi la Cattedrale si chiuderà per riaprire la mattina di martedì 17, prima dei funerali.

News Correlate E' morto Biagio Conte

Per la cerimonia sono attesi almeno 10 mila fedeli ed è in corso una riunione in prefettura per organizzare il servizio d'ordine.