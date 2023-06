I funerali di Funerali Flavia Franzoni Prodi a Bologna

Bologna - Celebrati stamani a Bologna i funerali di Flavia Franconi Prodi, morta improvvisamente il 13 giugno a 76 anni durante una cammino francescano per Gubbio mentre era in compagnia del marito, Romado Prodi.

Una cerimonia semplice, nello stile della famiglia Prodi-Franzoni: con Romano Prodi, i figli Giorgio e Antonio, i nipoti e i familiari, ma anche i tantissimi amici e conoscenti. Dopo la breve camera ardente in parrocchia, le esequie celebrate dal cardinale di Bologna e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi. Tra i tanti presenti, gli ex premier Mario Draghi, Mario Monti, Enrico Letta, il sindaco di Bologna Matteo Lepore con la fascia tricolore. Arrivati tra gli altri per l'ultimo saluto la segretaria del Pd Elly Schlein, Francesco Profumo, Luigi Abete, Luca Cordero di Montezemolo, Riccardo Levi, e ancora Alberto Clo', Piero Fassino e Pierluigi Bersani, apparso commosso all'entrata in chiesa. Presenti anche l'amico di una vita ed ex ministro Arturo Parisi che si trovava con la coppia al momento del malore fatale, ma anche amici come Don Luigi Ciotti.

Le parole del cardinale Zuppi (Cei), Prodi abbraccia i nipoti

Zuppi ha ricordato il «Legame abbondantemente d'oro che ha legato Flavia e Romano, un legame dove si confondono la metà dell'uno e dell'altra, dove ognuno però era proprio se stesso proprio perché insieme. Un legame dove tutti diventano "belli" perché pieni di amore e che richiede quel trucco come ha detto con intelligenza romano che è la manutenzione». E aggiunge Zuppi: «Flavia preferiva la sobria e solida vita vera, faceva dei luoghi dell'umanità le vere aule dove imparare e vivere, passava il proprio sapere senza appropriarsene, consegnandolo agli altri, non ne ha mai fatto strumento di potere ma di servizio, generosa ma non accomodante». In prima fila Prodi abbracciato ai nipoti ha ascoltato commosso Zuppi, a volte sorridendo nel ritratto sincero fatto dal cardinale.

La corona di fiori di Giorgia Meloni e il ricordo di Castagnetti

Una grande corona di fiori tricolore inviata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e una dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sono arrivate nella chiesa. Anche Italia Viva, il Pd, l'Università di Bologna e l'economista Franco Debenedetti, presente alla camera ardente, hanno inviato corone di fiori per omaggiare la moglie del professor Romano Prodi. Nel corso della mattinata sono arrivati nella chiesa parrocchiale di San Giovanni in monte anche l'ex leader del Pd, Walter Veltroni, accompagnato dal banchiere Mario Moretti e Alessandro Profumo. Presenti anche gli ex ministri Patrizio Bianchi, Giulio Santagata, Pierluigi Castagnetti, che ha elogiato Flavia Prodi ricordandola come "una signora normale" e ha ricordato l'episodio in cui la moglie dell'ex premier "è entrata a Palazzo Chigi con le borse della spesa, che non dimenticherà nessuno".



Il mondo della cultura e dello spettacolo, arriva Mario Monti

Sono arrivati anche il giornalista Marco Damilano, l'attore Alessandro Bergonzoni e Gad Lerner. Il senatore Pierferdinando Casini, che ha sottolineato come Prodi e la moglie fossero "una coppia straordinaria, che riconcilia con tutto quello che è il matrimonio e l'amore". Commosso anche il ricordo di don Luigi Ciotti che ha ricordato Flavia Prodi come una donna "molto semplice e umile". Arrivato anche gli ex premier Mario Monti.

Dopo il funerale la salma sarà trasportata per la sepoltura a Reggio Emilia.