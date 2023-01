I funerali di Vialli, oggi la messa a Cremona

Cremona - Non c'è ancora la data dei funerali di Gianluca Vialli, che si terranno a Londra in forma privata.

L’ultimo saluto Luca ha chiesto fosse «allegro», «non grigio», popolato dai tanti bei ricordi dei momenti: «Vorrei che qualcuno, pensandomi, dicesse: “È per merito tuo che non mi sono arreso”» aveva raccontato Vialli. E ora alla famiglia devastata servirà tutta la forza mostrata da Luca per rispettare le sue volontà. «Nulla è stato ancora fissato, il funerale sarà nei prossimi giorni» ha confermato domenica sera Libby, la cognata di Vialli, sorella gemella della moglie Cathryn, mentre accompagnava nella casa di Old Church street i genitori appena arrivati dal Sudafrica.

In casa ci sono Olivia, 18 anni, e Sofia, 16, le figlie, legatissime al papà: con la secondogenita qualche mese fa aveva trascorso una vacanza da solo, a Ibiza. In ogni caso la data dei funerali -non prima di mercoledì- non sarà comunicata, assieme al luogo, comunque a Londra, in cui si svolgerà la cerimonia: una segretezza necessaria appunto per preservare come «privato» questo momento, lasciarlo solo per la famiglia e i pochi amici che saranno invitati. «Grazie a tutti per i vostri messaggi di cordoglio — recita un comunicato diffuso domenica dall’assistente personale di Vialli, Martina Vian —. Dato il dolore e le emozioni crude che la famiglia sta attraversando in questo momento difficile, la loro privacy è enormemente apprezzata. Grazie per la vostra comprensione».

Oggi ci sarà a Cremona un primo saluto pubblico per Vialli

Nella parrocchia di Cristo Re, nel quartiere Po, alle 18.30 si terrà una Messa in memoria del ragazzino con i riccioli che sul campetto dell’oratorio ha dato i primi calci al pallone. In questo quartiere residenziale la famiglia viveva quando Luca era un bambino ed è per questo che la mamma Maria Teresa (in città conosciuta come Marioli), 87 anni, ha insistito perché la Messa venisse tenuta qui. Un modo per chiudere il cerchio, e regalare a Luca un luogo che avrebbe sentito suo, scartando l’opzione del più spazioso Duomo. D'altronde questo è un pellegrinaggio del cuore, che deve provare a curare qualche ferita. Ci saranno i genitori, oltre alla mamma il papà Gianfranco, 92 anni, i fratelli (Mila, Nino, Marco, Maffo), i nipoti.