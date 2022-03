I funerali di Vlad a Marina di Ragusa

Ragusa - Saranno celebrati giovedì 24 marzo alle 10 nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa i funerali del 27enne Vlad Cazaciuc, vittima dell’incidente stradale verificatosi lo scorso 16 marzo sulla Ragusa Mare, lungo la provinciale 25 per Marina di Ragusa.

La vittima viaggiava in sella alla sua moto Yamaha in direzione Marina, quando si era scontrato con un furgone Mercedes di una agenzia di onoranze funebri che lo precedeva. Vlad lavorava in una palestra a Marina di Ragusa ed era molto conosciuta per il suo grande amore per lo sport.