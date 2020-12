I genitori dei bambini di Scoglitti chiedono lezioni a distanza per i figli

Vittoria - I genitori degli alunni degli Istituti Sciascia, del plesso Don Bosco di Scoglitti e del plesso Campanella di Vittoria, hanno chiesto per i figli di proseguire lo svolgimento delle lezioni in DAD per il mese di dicembre, scrivendo una lettera a tutte le autorità, scolastiche e non.

"Come è noto, invero, le restrizioni imposte con ordinanza della Presidenza della Regione già del 2 Novembre scorso, hanno previsto nell’ambito della cosiddetta “zona rossa” la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine grado -scrivono i genitori-. Tutte le scuole, come i nostri Istituti, si sono attivati per lo svolgimento delle attività di didattiche a distanza. Riteniamo dunque, che a pochi giorni dal periodo di sospensione delle lezioni in occasione del Natale, risulterebbe poco auspicabile il rientro a scuola in presenza , tenuto conto di numerosi fattori:

1. Il calo della curva dei contagi che ha fatto seguito alla dichiarazione di zona rossa, non può far ritenere superato il rischio di contagio, con la conseguenza di vanificare i sacrifici cui la scuola e le famiglie sono stati costretti per il mese appena trascorso;

2. L’elevato numero di positivi tutt’ora evidenziato dall’ASP, conferma che il virus Sars Cov19 è tutt’ora pericolosamente in circolo e certamente le famiglie, non possiamo ritenerci pienamente tutelate dalla sottoscrizione del patto di corresponsabilità, che non consente l’adeguata e tempestiva individuazione di positivi asintomatici, che potrebbero ben avere accesso alle strutture scolastiche nonostante il rispetto di tutti i protocolli;

3. L’ assenza di mezzi pubblici costringerebbe le famiglie ad uscire di casa due volte al giorno per accompagnare e riprendere i minori, con la conseguente impossibilità di monitorare l’effettivo rispetto delle misure di contenimento imposte dalla c.d. “zona gialla”.

E’ sottinteso inoltre, che una eventuale positività che dovesse essere accertata in una delle classi, finirebbe col costringere gli allievi e le famiglie ad osservare il periodo di isolamento fiduciario prescritto, in attesa del tampone.

E’ evidente che tali ragioni conducono ad una valutazione di inopportunità della riapertura per il breve periodo sopra specificato.

La prosecuzione della DAD consentirebbe l’accesso alla didattica anche agli allievi attualmente positivi, agli allievi c.d. “fragili” ed a coloro che si trovino in isolamento fiduciario per contatto con altro positivo.

Il differimento del ritorno alla scuola in presenza a gennaio, consentirebbe il superamento dell’attuale fase, con l’auspicio che la situazione epidemiologica del nostro comune possa ulteriormente migliorare.

Augurandoci , quindi, che la nostra richiesta di continuare a fare lezioni tramite didattica a distanza venga accolta positivamente: ad oggi il Diritto alla Salute ha la priorità su tutto e, autorizzando il proseguimento delle lezioni a distanza, anche il Diritto all’Istruzione non verrà negato.

Tuttavia, perfettamente consapevoli dell’importanza della didattica in presenza e di come la D.A.D. non possa affatto sostituirsi alle “relazioni” che la scuola è chiamata a creare, desideriamo comunicarvi che, se la scuola fosse riaperta giorno 9 Dicembre, i nostri figli NON rientreranno in classe".