I giochi da casinò più amati in Sicilia

La Sicilia ha sempre avuto un rapporto piuttosto particolare con il gioco d’azzardo, sembra essere strettamente interconnessa con questo tipo di giochi. Ancora più con lo sviluppo di software e di siti web che ti permettono di giocare ai casinò per soldi veri anche online. Si avvicinano a qualsiasi tipo di giochi d’azzardo e le statistiche hanno effettivamente rilevato che sono molti i giocatori che si dedicano a questa attività sia essa online che fisica nei casinò. Quello che davvero piace alle persone è il fatto che i nuovi casinò soldi veri Italia ti permettono di interagire con il croupier stesso e la sala di giocatori in live come se fossi proprio sul posto. Mantenendo così la giusta distanza sociale, la segretezza in quanto gli altri utenti non ti potranno vedere, senza togliere quel pizzico di socialità che serve anche per aumentare l’eccitazione del gioco d’azzardo. Tieni conto che scommettere in questi giochi può essere rischioso e potresti avere delle perdite, quindi tieni a mente sempre di spendere solo la quota che ti puoi permettere o che comunque sei effettivamente disposto a perdere.

Vari sono i metodi di pagamento che puoi trovare online tra carto di credito e altro:

- Visa

- Mastercard

- Maestro

- Paypal

- Postepay

- Bonifico bancario

- Neteller

- Skrill

I trend dei giocatori siciliani

Nell’ultimo periodo, stando sempre alle statistiche, i siciliani, come anche gli italiani in generale, hanno iniziato a preferire il gioco d’azzardo online. Hanno iniziato a scegliere i giochi di casinò online con soldi veri perché questi sono completamente controllati dall’AAMS e dai Monopoli di Stato che controllano e regolamentano il gioco d’azzardo, sentendosi così molto più sicuri anche per il modo in cui vengono gestiti i propri soldi. I giochi preferiti dai siciliani ultimamente sono roulette, blackjack e talvolta anche il baccarat rispetto ai video poker e alle roulette. Meta di tantissimi turisti ogni anno, questo è il motivo per cui si è sentita anche l’esigenza da parte dei sindaci, soprattutto delle maggiori città, di aprire fisicamente anche più casinò Sicilia. Sono infatti diversi anni che si parla molto a Ragusa dei casinò.

Una curiosità particolare è quella che i croupier siciliani sono davvero tanto apprezzati soprattutto all’estero. Infatti, a Catania e a Palermo si trovano due scuole rispettose che ti insegnano ad essere degli ottimi croupier. Infatti, i giovani siciliani che si apprestano a questo tipo di lavoro, non avranno in futuro nessuna difficoltà nel trovare poi la propria posizione nel mondo in quanto molto richiesti in Gran Bretagna, a Montecarlo e nelle città maggiori del mondo dove il culto del gioco d’azzardo è molto più diffuso rispetto anche all’Italia.

La bella cittadina ragusana e i suoi casinò

I casinò Ragusa sono davvero molto discussi in questo periodo in quanto tale è stato il loro successo che si stanno cercando di creare hotel con i casinò al loro interno quasi adottando perfettamente lo stile americano, o nel peggiore dei casi hotel che siano vicino a tali strutture. Infatti attualmente questa città vanta molti hotel di questo genere. Attualmente potete trovare ben più di 800 hotel a Ragusa che si trovano vicino a dei casinò. Ovviamente se decidi di prenotare una vacanza così particolari ricordati che in estate i casinò saranno sempre maggiormente affollati.

Casinò in voga e i giochi più amati

Grazie all’ampio successo che hanno riscosso quindi i casinò in Sicilia, alcuni hanno acquistato anche molto valore e tra i più appassionati è una meta fissa soprattutto come trend annuale. Si prenda ad esempio il casinò Red Royal di Taormina dove arrivano centinaia di turisti ogni anno e che ha fatto in modo che crescesse anche il prestigio di questo casinò. I giochi preferiti in questa splendida regione sono VLT e slot machine di cui i casinò sono piene, ma anche molto giochi al tavolo come il blackjack o poker. In più va ad aggiungersi alla lista dei giochi preferiti anche il gioco del bingo e per questo motivo ormai quasi tutti i casinò ne sono dotati. Certo è che la cultura del casinò in Sicilia è una cultura ben radicata che affonda le sue origini nel 1963 quando venne aperto il Villa Mon Repos che era un casinò di grande prestigio che attirò giocatori da tutto il mondo fino a portare nella splendida isola anche numerosi VIP di Hollywood.

Visita la Sicilia e i suoi casinò

Se sei indeciso su cosa fare quest’anno nel tuo tempo libero ti consigliamo di visitare la Sicilia e di prepararti ad un percorso itinerante proprio per visitare i casinò soldi veri tra i più belli e prestigiosi d’Italia. Se sei amante del gioco d’azzardo questa potrebbe essere un’ottima scelta. Tieni conto che tale gioco è però rischioso e dovrai giocare sempre con le giuste precauzioni. In più, non dimenticare che il gioco d’azzardo in Italia è vietato ai minori di 18 anni, quindi non fare un viaggio del genere se hai dei minorenni con te, meglio rimandarlo quando potrai avere libero accesso.

Nell’elenco sottostante potrai trovare i maggiori casinò siciliani e la città in cui si trovano regolamentati dall’AAMS.

- Red Royal Casino a Taormina

- Las Vegas - sala slot e giochi a Scicli

- Caesars Palace Luxury a Palerno

- Atlantis - videolottery e slot machine a Palermo