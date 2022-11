I giochi di carte e i giochi a quota fissa ancora i più popolari in Italia

I dati dei ricavi lordi del gioco d’azzardo online parlano chiaro: la categoria dei giochi di carte e a quota fissa sono quelli che riscuotono più giocate. Nel 2021, hanno generato ricavi per 1.773 milioni di euro, contro i 1.442 milioni delle scommesse sportive, un trend che continua ormai da anni e che dal 2019 ha visto anche raddoppiare l’entità delle giocate. Infatti, le stesse due categorie nel 2019 segnavano ricavi rispettivamente per 831 e 725 milioni di euro.



Sono diversi i fattori che hanno aumentato il flusso del gioco online, molto più pratico e immediato, con il quale i giocatori possono interfacciarsi dal proprio computer o dal proprio telefono, in qualsiasi momento preferiscono.

I lockdown hanno fatto apprezzare i casinò online

Il primo forte aumento dei ricavi del gioco d’azzardo online è avvenuto nel 2020 e non a caso. Infatti, l’avvento della pandemia e dei lockdown generalizzati, che hanno chiuso gli italiani in casa per alcuni periodi ma che soprattutto hanno sigillato le entrate delle agenzie di scommesse, delle sale VLT e dei casinò (oltre che delle semplici slot offerte dalle attività commerciali) ha fatto sì che chi volesse giocare cercasse vie alternative. In più, sul nostro territorio vi sono state anche delle vicende giudiziarie che hanno chiuso alcune sale scommesse.

Ebbene, nel 2020 i ricavi per il comparto dei giochi d’azzardo online sono passati a 1.217 milioni (dagli 831 dell’anno precedente) per i giochi di carte e a quota fissa, e a 996 milioni (dai 725 dell’anno precedente) per le scommesse sportive. A proposito di tale confronto, va detto che per la maggior parte del 2020 le sale scommesse sono state chiuse.

La via alternativa più sicura e facile era ovviamente quella dei casinò online, che oltre ai giochi da casinò in forma software e live con croupier e dealer dal vivo, offre ormai anche sezioni dedicate al bingo, al poker, alle scommesse sportive e alle lotterie. Sono numerosi ormai i casinò che propongono un’offerta di gioco totale, perciò agli iscritti non resta che scegliere. Se siete interessati, lasciate che Casinò Italiani vi guidi attraverso dei casinò online italiani per approfondire questa realtà e le eccellenze che si stanno ponendo sul mercato come dei modelli di trasparenza verso il pubblico.

Cosa ci dicono i numeri

A prescindere dalla tipologia di gioco, i numeri ci dicono che agli italiani piace giocare d’azzardo online e scommettere sullo sport online. Nel momento in cui hanno visto chiudersi una strada dai lockdown, non solo ne hanno percorso subito un’altra, ma ne hanno anche sfruttato le potenzialità. I casinò online infatti presentano quote maggiori per le slot, e presentano anche una varietà di titoli più ampia. Per le scommesse, invece, c’è la comodità di non doversi recare in agenzia, risparmiando tempo e avendo la possibilità di consultare i palinsesti ed effettuare pronostici virtualmente, senza cercare un posto per consultarli, una penna e facendo la fila.

Il trend al rialzo del gioco online ci dice anche che gli italiani apprezzano le novità e le nuove tecnologie. Ci dicono anche che probabilmente sempre più gente desidera trovare nelle vincite del gioco delle soddisfazioni economiche non ancora raggiunte.

Interessanti anche i dati delle entrate relative al gioco d’azzardo, considerando che “nel 2021 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 12.407 milioni di euro; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.712 milioni di euro” come cita il testo ufficiale di questo articolo della Camera dei Deputati. Il gioco d’azzardo è quindi un ottimo affare anche per lo Stato, che quest’anno ha approvato il nuovo regolamento tramite il decreto legge sul gioco d’azzardo che vede un aumento della tassazione dal 18 al 20% per l’offline e dal 22 al 24% per l’online.