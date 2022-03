I giochi: sempre più virtuali per un’esperienza di gioco coinvolgente

Quando si parla di giochi si apre davanti a noi un universo davvero sterminato: tipologie estremamente diverse l’una dall’altra, così come le modalità.

Il termine gioco è infatti molto generico: videogame, giochi da tavolo, giochi di carte e chi più ne ha più ne metta.

Ma quali, tra questi, sono i giochi più amati?

I nostri gusti in fatto di gioco sono molto variegati anche se a vincere su tutto sono i videogame, sicuramente il modo di intrattenersi preferito dalla maggior parte di noi.

I vecchi classici comunque non perdono il loro smalto, come ad esempio i giochi da tavolo, molto apprezzati soprattutto nelle stagioni più fredde.

L’evoluzione di questo settore ha comunque portato alla “virtualizzazione dei giochi” se così possiamo dire. Cosa significa? Pensateci bene: da quanto tempo è che non prendete un mazzo di carte per fare una partita con un vostro amico? Ecco, questo è forse l’esempio più immediato: la moda del momento è rappresentata proprio dall'iGaming dove possiamo trovare anche i casinò online.

Cosa si gioca nei casinò online?

Quando pensiamo ai casinò, sicuramente rivediamo le immagini apparse in TV dei famosissimi casinò di Las Vegas, fatti di luci e tavoli verdi. Come un sito web può ricreare una simile situazione?

In realtà gli ideatori di queste siti ci sono riusciti e lo hanno fatto anche bene, creando delle piattaforme virtuali che riescono a coinvolgere gli utenti con i diversi giochi proposti e le diverse modalità di gioco.

Quello che in pratica troviamo nei live casinò sono gli stessi giochi presenti nei casinò reali e cioè roulette, slot machine e i sempre amati classici come poker e black Jack: a rendere particolarmente apprezzato questo tipo di intrattenimento è proprio l’interattività e la possibilità di giocare in modalità live con utenti che provengono da tutta Italia, cosa che rende il gioco ancora più avvincente.

Un’esperienza di gioco sempre più immersiva

In generale, quando si parla di giochi, l’evoluzione degli ultimi trent’anni è stata davvero incredibile.

Il primo passo verso questa trasformazione furono i giochi cabinati, i primi videogame accessibili a tutti. Da allora se ne è fatta di strada e i classici giochi sono stati quasi completamente soppiantati.

E a guardare bene un qualsiasi videogame moderno, non si fa fatica a capire il perché: grafiche estremamente realistiche, immagini fluide e, soprattutto, la già citata interattività.

Ormai giocare è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e le nuove tecnologie sono mirate a trasformare ancor di più l’esperienza di gioco. Basti pensare ai VR, dispositivi che ci catapultano all’interno di una realtà virtuale talmente realistica che sembra di essere davvero in un mondo che in realtà è fatto di pixel.

Certo, attualmente vi sono un certo numero limitato di videogame da poter giocare in questa modalità; e chissà se magari un giorno i vecchi classici saranno rivisitati e magari si potrà fare una partita a Monopoli passeggiando davvero per Largo della Vittoria. O magari, facendo l’esempio dei già citati casinò, si potrà vivere la stessa atmosfera che si respira a Las Vegas.